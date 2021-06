2 qershori është një moment i rëndësishëm për italianët, është ditëlindja e Italisë moderne. Midis festave të tjera që populli italian feston çdo vit është edhe dita e lindjes së Republikës së Italisë, që ndodhi pikërisht në 1946. Sot Italia feston 75 vjetorin e republikës parlamentare.

Ambasadori italian në Tiranë, Fabricio Bucci teksa uron ditëlinjen për Italinë, ndalet tek ditët e vështira që kaloi shteti fqinj në këtë vit pandemik. Një vit që na dha mësim thotë Bucci dhe që na tregoi se duhet të jemi gjithnjë të bashkuar për të kaluar më lehtë vështirësitë.

Ai vecon bujarin dhe ngrohtësinë e Shqipërisë në këtë vit të vështirë për Italinë. 2021 për Ambasadorin italian është viti i rilindjes, ku Shqipëria dhe Italia do të cojnë përpara shumë punë, për të rimëkëmbur ekonominë dhe të luftojnë krimin dhe korrupsionin për të shkuar me hapa të sigurtë drejt Europës.

Në përkujtim të kësaj ditë në Sheshin Italia në Tiranë është vendosur skulptura e artistit italo-shqiptar Helidon Xhixha që ka të shënjuar edhe emrin e sheshit, si një simbol i rilindjes dhe të një fillimi të ri.

“Është një moment i rëndësishëm, është ditëlindja e Italisë moderne. Një Vend i fuqishëm, i bukur, me kulturë mijëvjeçare e me një popull të jashtëzakonshëm që, në momente të vështira, jep më të mirën e tij. Siç kemi bërë në këto muaj pandemie.Kemi qëndruar të papërkulur, jemi bërë më të fortë. Kemi zbuluar edhe një herë sa e rëndësishme është të qëndrojmë të bashkuar. Italia do ta kujtojë gjithmonë ngrohtësinë dhe bujarinë e Shqipërisë”, thotë ai.

Një Vend i fuqishëm, i bukur, me kulturë mijëvjeçare e me një popull të jashtëzakonshëm si Italia, ka dhënë më të mirën e tij që të arrihej deri në fitoren e republikës mbi monarkinë.

Duhet të mbahet parasysh qoftë periudha pararendëse qoftë ajo pasrendëse, duke e vënë theksin në ato momente dhe anë që i gjykojmë si më thelbësoret dhe më domethënëset dhe që në esencë kanë të bëjmë me organizimin shoqëroro-politik të Italisë duke nxjerrë në pah disa nga faktorët që çuan në ndryshimin e formës së qeverisjes pikërisht më 2 qershor.

Historia si Italia formohet si shtet i bashkuar, në gjysmën e dytë të shekullit të XIX (data 17 mars 1861 shënon shpalljen e Mbretërisë së Italisë): pra relativisht shumë vonë, ndërkohë që në Evropë kishim tashmë shtete të konsoliduara si Austria, Franca, Anglia, etj.

Çdo vit 2 qrshori është një festë e rëndësishme, pasi shënon ditën kur u mbajt referendumi popullor për përcaktimin e formës së qeverisjes: monarki apo republikë parlamentare.