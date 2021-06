Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme bën me dije se prej ditës së sotme 19 qershor, në Greqi do të lejohet të kalojnë të gjitha kategoritë e udhëtarëve nga Shqipëria, si për qëllime familjare ashtu dhe turistike.

MEPJ njofton se të gjithë udhëtarët se duhet të kenë me vete në kufi certifikatë vaksinimi, test PCR ose certifikat të diagnozës pozitive e vlefshme për dy deri në nëntë muaj.

Ministria e Jashtme shton se deri më datë 28 qeshor, mbeten në fuqi kuotat prej 1500 personave në ditë në Kakavijë, 250 në Qafë Botë dhe 400 në Kapshticë dhe më vonë pritet liberalizimi total i lëvizjes.

Udhëtarët do të duhet të kenë me vete:

a) Formularin Formulari Passenger Locator Form (PLF)

b) Certifikate vaksinimi, test PCR ose Rapid

c) Certifikate se diagnozës pozitive e vlefshme për dy deri në nëntë muaj.

Fëmijët mbi 12 vjeç do të ketë të njëjtat kritere hyrëse si të rriturit.

Pavarësisht kësaj, në pikat kufitare do të vijojnë të kryhen teste të rastësishme nga autoritetet përkatëse.

* Plotësimi i PLF është detyrueshem për të gjithë nga të gjitha pikat kufitare, tokësore ose ajrore.

Sipas Ministrisë plotësiimi i këtij formulari është i domosdoshëm në rast udhëtimi drejt Greqisë. Në rast se formulari nuk plotësohet online do të thotë që është arritur kuota ditore e ju duhet të zgjidhni një ditë tjetër për të udhëtuar drejt Greqisë.

Formulari PLF

Të gjithë udhëtarët duhet të plotësojnë PLF-në e tyre deri një ditë para hyrjes në Greqi, duke siguruar informacion të detajuar mbi pikën e tyre të nisjes, kohëzgjatjen e qëndrimit të mëparshëm në vendet e tjera dhe adresën e qëndrimit të tyre gjatë qëndrimit në Greqi.

Në rast të qëndrimit të shumëfishtë, atyre u kërkohet të japin adresën së paku për 24 orët e para. Një PLF duhet të paraqitet për familje. Udhëtarët do të marrin një email konfirmimi pas dorëzimit të PLF.

Udhëtarët do të marrin PLF me kodin e tyre unik të Përgjigjes së Shpejtë (QR) në ditën e mbërritjes së tyre të planifikuar në Greqi dhe do të njoftohen përmes postës elektronike (kodi QR do të sigurohet në një lidhje në emailin e konfirmimit).

Udhëtarët që hipin ose hipin në ditën e mëparshme të mbërritjes do të lejohen ta bëjnë këtë pasi të tregojnë emailin e konfirmimit, pasi ata do të marrin kodin e tyre QR gjatë fluturimit ose udhëtimit të tyre.

PLF mund të gjendet gjithashtu në aplikacionin Visit Greece dhe në travel.gov.gr.