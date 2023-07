Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Në pjesën e parë të së martës Hëna do të jetë kundër. Por pasdite situata do të përmirësohet ndjeshëm. Nga data 29 e muajit Mërkuri do të nisë një tranzit të ri. Nuk do të jetë më e mundur të shtyhet një zgjedhje. Beqarët do të duhet të jenë të zënë këtë verë, pasi lajme interesante janë në rrugë e sipër.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Këto janë ditë të komplikuara. Dielli është disonant, por fatmirësisht nga e premtja Mërkuri nuk do të jetë më në opozitë. Kushdo që është pak i shqetësuar për një problem ekonomik apo pune. Së shpejti do t’ju duhet të bëni zgjedhje të rëndësishme dhe gjithashtu do t’ju duhet të mbani përgjegjësi.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Këtë të martë ka një tension pozitiv në ajër, për t’u shfrytëzuar si në dashuri ashtu edhe në punë. Ka një ngadalësim në çështjet profesionale dhe shumë projekte që keni në mendje tani mund të realizohen vetëm në gjysmën e dytë të vitit.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Ju zgjoheni me një energji të caktuar dhe Dielli ju jep një aftësi të caktuar për të vendosur. Të mërkurën do të ketë një moment agjitacioni të madh, edhe sepse së fundmi duhet të mendoni më shumë për të tjerët sesa për veten tuaj.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Periudha e rikuperimit. Nëse ka çështje për të zgjidhur, përfitoni nga Hëna e favorshme deri në datën 27 të muajit. Ju keni kapërcyer disa pengesa edhe me Saturnin në opozitë. Disa njerëz që i doni kanë kaluar nëpër sfida, por me ndihmën tuaj, ata i kanë kapërcyer ato.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Hëna është në shenjën tuaj dhe Dielli është i favorshëm në këto 24 orë. Në planin fizik, mund të bëni një lloj pushimi relaksues, të paktën për të gjithë muajin gusht. Kjo do t’ju lejojë të filloni përsëri me më shumë vendosmëri në shtator.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Ju keni Hënën në shenjën tuaj. Në këtë fazë keni të bëni me ata që nuk e kuptojnë natyrën tuaj të ndjeshme dhe herë pas here keni edhe shqetësime për të ardhmen. Jupiteri është në opozitë dhe flet për sprova që duhen kapërcyer.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Momenti është pozitiv për çiftet e vjetra, por mos prisni të pamundurën. Në çdo rast është gjithmonë më mirë të mos e detyrosh dorën. Në sektorin e punësimit, nga ana tjetër, vonesa të vogla janë të mundshme edhe për disa pagesa të papaguara.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Nga e martja Hëna do të jetë në shenjën tuaj dhe Dielli dhe Venusi gjithashtu do të jenë në favor. Në këtë periudhë yjet ju japin forcë të madhe, e cila përfshin si miqësinë ashtu edhe pasionin. Takimet janë të preferuara dhe emocionet duhen përjetuar pa hezitim.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Shumë pyesin nëse kanë lindur për të punuar, edhe sepse kur jeni të apasionuar pas një projekti, atëherë lini mënjanë gjithçka tjetër për të marrë më të mirën prej tij. 2023 është një vit i rëndësishëm për të afirmuar veten. Në funksion të së martës, përpiquni t’i jepni vetes disa emocione më shumë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Ndonjëherë nervozoheni shumë dhe në këtë ditë disa do të ndihen paksa shumë të presionuar dhe të tjerë do të kenë ndjenjën e të pa kënaqur plotësisht. Disa takime do të shtyhen pa pëlqimin tuaj.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Hëna do të jetë e bukur për disa ditë, kështu që mund ta përdorni për të përjetuar një situatë më të favorshme. Nëse në dashuri ka pasur dyshime, tani do të thirreni për t’i zgjidhur ato.