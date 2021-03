Ditën e sotme do të zhvillohet seanca plenare. Gjatë seancës së sotme pritet që të miratohet akti normativ, i cili autorizon ministrin e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe ministrit të Shtetit për Rindërtimin për zhvillimin e negociatave me prodhuesit, që distribuojnë vaksina anticovid, për të siguruar këto vaksina, të cilat jane të certifikuara.

Kuvendi për periudhen 22 mars – 9 prill 2021

I. Mbledhjen e Kuvendit ne seancen plenare te dates 23.03.2021, ora 10:00. II. Rendi i dites i seances plenare eshte si me poshte:

1. Miratimi i procesverbalit te seances plenare te dates 16.03.2021.

2. Njoftime.

3. Akt Normativ nr. 6 date 10.03.2021 “Per dhenien e autorizimit ministrit te Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale dhe ministrit te Shtetit per Rindertimin per zhvillimin e negociatave me prodhuesit, me distributore te autorizuar, me qeverite ose institucionet e autorizuara prej tyre, te vendeve qe prodhojne ose distribuojne vaksina anticovid, per te siguruar keto vaksina, te cilat jane te c;ertifikuara nga trupa certifikuese ne vendin e prodhimit te tyre”.

4. Akt Normativ nr. 7 date 12.03.2021 “Per nje ndryshim ne aktin normativ nr. 1, date 10.01.2021 te Keshillit te Ministrave “Per miratimin e tekstit te marreveshjes per prodhimin dhe fumizimin nga dhe ndermjet PFIZER EXPORT B.V. dhe ministrise se Shendetesise dhe

Mbrojtjes Sociale te Shqiperise, Institutit te Shendetit Publik dhe ministrit te Shtetit per Rindertimin, autorizimin e procedures per lejimin e hyrjes dhe administrimit te vaksinave antiCOVID-19 ne Republiken e Shqiperise si dhe perdorimin e tyre ne popullate” miratuar me ligjin nr. 2/2021 “.

5. Projektligj “Per percaktimin e procedures se vecante per negociimin dhe ekzekutimin e kontrates me shoqerine “Bechtel international, inc.”, per projektimin dhe ndertimin e hidrocentralit te Skavices””.

6. Projektligj “Per ratifikimin e marreveshjes “Per ndryshimin dhe rivendosjen e marreveshjes nr.1 ne lidhje me marreveshjen e bashkepunimit te dates 11 janar 2016, ndermjet Keshillit te Ministrave te Republikes se Shqiperise, te perfaqesuar nga Ministria e

Bujqesise dhe Zhvillimit Rural, Ministria e Financave dhe Ekonomise, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, dhe Bankes Evropiane per Rindertim dhe Zhvillim, per lehtesimin e mbeshtetjes se agrobiznesit dhe sektorit te turizmit, BERZH – Shqiperi, llogari bashkepunimi”.

7. Projektligj “Per ratifikimin e marreveshjes ndryshuese me shkembim letrash te marreveshjes se angazhimit ndermjet Keshillit te Ministrave te Republikes se Shqiperise

perfaqesuar nga ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale dhe Aleances GA VI per pjesemarrjen ne strukturen globale te qasjes ne vaksinat COVID-19 (COVAX FACILITY) miratuar me ligjin nr. 134/2020”.’- njofton Kuvendi.