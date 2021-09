Socialistët mbledhin sot Asamblenë në orën 10.00 në Pallatin e Kongreseve.

Kjo mbledhje merr një rëndësi të veçantë pasi kryesocialisi Edi Rama i cili fitoi mandatin e tretë qeverisës pritet të zbulojë emrat e kabinetit të ri qeveritar.

Deri tani ai ka konfirmuar se pjesë e kabinetit do të jetë Elisa Spiropali, ndërsa ka kritikuar punën e bërë nga Ministria e Turizmit kundrejt menaxhimit të mbetjeve urbane përgjatë sezonit turistik si dhe ministria e Arsimit që sipas Ramës, nuk kanë plotëuar pritshmëritë duke vënë në pikëpyetje fatin e ministrave përkatës në qeveri.

Nga ana tjetër Rama në mbledhjen e fundit që zhvilloi me ministrat vlerësoi në mënyrë të veçantë ministren e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu për menaxhimin e suksesshëm të pandemisë si dhe ministren e Infrastrukturës dhe Energjitikës Belinda Balluku, të cilat me shumë gjasa pritet të rikonfirmohen në kabinetin e ri.

Të njëjtën detyrë Rama tha se do të mbajë edhe kreu i grupit parlamentar të PS Taulant Balla. Në mandatin e tretë qeverisës, Edi Rama tha se PS tashmë do të punojë për çuar para reformat që janë nisur dhe do të fillojë punën që të fitojë zgjedhjet vendore të 2023 dhe parlamentaret e 2025.

Rendi i ditës:

Mbështetur në Statutin e Partisë dhe në Rregulloren për Organizimin dhe Funksionimin e Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste Neni 4, Sekretari i Përgjithshëm thërret Mbledhjen e Asamblesë Kombëtare me këtë rend dite:

I. Hapja e mbledhjes dhe miratimi i rendit të ditës.

II. Fjala e Kryetarit të Partisë Socialiste Edi RAMA.

III. Zgjedhja e Kryesisë së re, drejtuesve politikë të qarqeve dhe sekretariatit ekzekutiv të partisë.