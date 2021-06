Ditën e sotme do të mblidhet Kuvendi.Gjatë seancës do të shqyrtohen disa projektligje, si dhe do të raportojnë 4 institucione shtetërore për veprimtarinë vjetore të 2020.

Ndërkohë në rendin e ditës ndodhet dhe një dekret i Metës për kthim ligji për sektorin minerar. Raportim do të bëjnë KLSH, ILD, AMA dhe KQZ, drejtuesit e të cilëve do të prezantojnë para deputetëve raportin vjetor.

Këto janë seancat e fundit të parlamentit aktual, drisa në shtator të mblidhet kuvendi i ri me deputetët e zgjedhur më 25 prill.