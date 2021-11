Sot, kudo në rrjet “Mirëmëngjes” i thuhet vetëm Arbana Osmanit! Ka dhjetëra postime, me këtë togfjalësh, si dhe të tjera që “duartokasin” moderatoren! Mes tyre edhe partneri i saj, Eduart Grishaj, shoqja e ngushtë, Xhemi Shehu, apo ish-banorë të “Big Brother VIP”, Ardit Çuni dhe Paloma. E në fakt, jo pa arsye. Kushdo që ka parë spektaklin e mbrëmshëm, bie dakord, që vërtet “Mirëmëngjes” i thuhet vetëm Arbanës.

Dje, në “Big Brother VIP” ka ndodhur një situatë e pazakontë dhe e vështirë. Gjatë një diskutimi për puthjen Sara-DJ PM dhe pas një komenti të Balinës, Fifi humbi ndjenjat. U desh që emisioni të ndërpritej dhe të ndërhynte ekipi mjekësor derisa Fifi u qetësua. Ndërkohë, të gjithë banorët u tronditën, nga një situatë që nuk kishte ndodhur më parë. E gjitha kjo ndodhi ‘live’, dhe asnjë moderator nuk do të donte të gjendej në vendin e Arbana Osmanit, por duhet thënë, ajo e menaxhoi situatën më së miri.

Fillimisht e lanë Fifin të qetësohej, teksa Arbana pyeste banorët nëse qëndrimi i këngëtares duhet të vazhdonte, dhe a do të vazhdonte loja të ishte e barabartë për të gjithë, pasi ata do të stepeshin në diskutime e debate me Fifin. Semi tha se kjo eksperiencë i kishte bërë mirë, pasi ajo vuan nga ankthi, por pa dashur ta prekë, Arbana sqaroi se çdo njeri ka ndjesi të ndryshme, dhe i përjeton gjërat ndryshe. Nga ana tjetër, pasi Fifi u qetësua, pati një bisedë të gjatë me moderatoren në dhomën e rrëfimit. Arbana u mundua ta bindte, se njerëzit publikë, absolutisht nuk mund të pëlqehen nga të gjithë dhe komente pozitive e negative duhet t’i presin e t’i pranojnë.

“Ti je njeri i fortë, ti je një nga njerëzit më të fortë aty brenda”, ishin disa prej fjalëve inkurajuese që zgjodhi Arbana, për të qetësuar Fifin që vazhdonte të ishte e përlotur, e në fakt jo më kot në rrjet e kanë quajtur me humor “terapiste”.

Gjithashtu, Arbana mbajti më së miri “ekuilibrat” edhe me opinionisten, komenti i të cilës preku Fifin, duke e sqaruar që në fakt nuk kishte arsye për tu ndjerë fajtore. Po ashtu, teksa pa Einxhelin që nuk ndihej mirë, e thirri në dhomën e rrëfimit, ku moderatorja i dërgoi në mesazh të ëmës, pasi siç tha, kishte menduar se e kishte mërzitur. Në fund të një spektakli që dukej sikur s’kishte fund, Fifi pranoi të vazhdonte qëndrimin, ndërsa Arbana njoftoi se ajo do t’i nënshtrohet kontrolleve e më pas do të merret një vendim. Sakaq, më shumë rëndësi se spektaklit, Arbana i dha rëndësi shëndetit të Fifit, dhe jo vetëm asaj, por gjithë banorëve. Dhe tregoi se ndonjëherë në spektakle ‘live’ nuk hyn në punë skaleta, por zotësia për të përballuar çdo situatë edhe të papritur.