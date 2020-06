Ministri i Brendshëm, Sandër Lleshaj duhet të sqarojë rolin e policisë gjatë shembjes së godinës së Teatrit Kombëtar. Kërkesa është bërë nga 8 deputetë të opozitës parlamentare në Kuvend.

Ata i kanë drejtuar kryeparlamentarit Gramoz Ruçi që të thirrjet në interpelancë ministri Lleshaj. Deputetët e opozitës pretendojnë se uniformat blu kanë përdorur dhunë në momentin e ndërhyrjes së shembjes së godinës mëngjesin e 17 Majit. Kujtojmë që një javë më parë ishte Rudina Hajdari që thirri në interpelancë kryeministrin Edi Rama.

Ndërkohë në seancën e sotme parlamentare, e cila vijon të mbahen në një protokoll sigurie, për shkak të situatës së COVID-19, do të jetë edhe projektligji për “Eurobondin”. Ky projektligj solli përplasje mes presidentit Ilir Meta dhe kreut të Kuvendit, Gramoz Ruçi. Ky i fundit i kërkoi kreut të shtetit që të dekretonte menjëherë ligjin për marrjen e eurobondit, por ai e refuzoi me argumentin se “nuk është emergjencë”.

Gjithashtu pritet që të ketë edhe raportime për punën e bërë gjatë 2019 nga Autoriteti i Kokurrencës, Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil dhe Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në vendin tonë.

Rendi i ditës në Kuvend

1. Miratimi i procesverbalit te seances plenare te dates 28.05.2020.

2. Njoftimi i yeshtjeve te depozituara ne Kuvend per shqyrtim.

3. Interpelanca urgjente me ministrin e Brendshem kerkuar nga nje grup deputetesh lidhur me dhunen e ushtruar nga forcat e policise gjate operacionit te shembjes se Teatrit Kombetar si dhe me kriminalitetin ne vend.

4. Raporti i veprimtarise vjetore te Autoritetit te Konkurrences per vitin 2019.

5. Raporti i veprimtarise vjetore te Komisionerit per Mbikeqyrjen e Sherbimit Civil per vitin 2019.

6. Raporti i veprimtarise vjetore te Institutit te Studimeve per Krimet dhe Pasojat e Komunizmit ne Shqiperi per vitin 2019.

7. Projektligji “Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 10.465, date 29.9.2011, “Per sherbimin veterinar ne Republiken e Shqiperise”, te ndryshuar””.

8. Projektligji “Per Eurobondin qe do te emetohet nga ministri i Financave dhe Ekonomise, miratimin e perjashtimeve nga tatimet e taksat dhe te parashikimeve per heqjen