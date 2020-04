Sot rinisin fluturimet nga disa destinacione në Europë për të rikthyer në atdhe shqiptarët që mbetën jashtë për shkak të mbylljes së kufijve si rezultat i masave të forta që u morën për të parandaluar përhapjen e epidemisë së koronavirusit. Udhëtimet e para sot do të jenë nga Stambolli dhe nga Roma.

Sipas ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë sot me 18 do të kryhen udhëtimet Stamboll-Tiranë, më pas Tiranë-Romë dhe Romë-Tiranë. Ndërsa nesër në datën 19 prill, do të kryhen fluturimet Tiranë-Milano dhe Milano-Tiranë. Në ditët në vijim, janë parashikuar fluturime riatdhesimi edhe nga Bari, Frankfurti, Parisi dhe Londra, ndërkohë që ministrja Balluku tha se po vlerësohen edhe destinacione të tjera.

Por si do të funksionojë paketa? “Paketa do të jetë 100 € për fluturimin që do të paguhen nga personi dhe 21 € në ditë për akomodimin 14-ditor në hotel, prej të cilave 14 € do të mbulohen nga qeveria për fjetjen e shërbimin me standardet anticovid 19, ndërsa vetëm 7 € do të paguhen nga personi për ushqimin” tha Rama. Karantina do të bëhet në dy hotele në Durrës që do të ruhen nga ushtria, ndërsa kamerat do të monitorohen nga policia e shtetit.

Ministrja sqaroi edhe problemin me dhomat teke, ndërsa këshilloi shqiptarët që të mos aplikojnë në hotele pa dalë data e fluturimit.Deri tani, tha Balluku janë 10 mijë shqiptarë që kanë shprehur interesim për t’u kthyer në atdhe nga disa vende në Europë.