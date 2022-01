Lideri historik i demokratëve Sali Berisha zhvillon mesditën e sotme një takim me qytetarët dhe simpatizantë në qytetin e Shkodës.

Njoftimin e bëri pak ditë më parë, Sali Berisha pas përfundimit të dëshmisë së tij në prokurori. Gjatë deklaratës me gazetarët, lideri i demokratëve Sali Berisha nga anëtarësia e PD-së së Shkodrës që të ishin të pranishëm ditën e sotme në Pallatin e Sportit në orën 11:00, për të përkujtuar 31 vjetorin e krijimit të PD në këtë qark.

Takimi në Shkodër është edhe pikënisja e turit të takimeve nëpër rrethe të ndryshme ku do të diskutohet me anëtarësinë për hapat që do të ndërmerren.