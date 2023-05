Takimet me qytetarët kanë qënë prej ditës së parë të marrjes së detyrës një model i punës time. Edhe në këtë fushatë duke i parë në sy e duke folur me ta, kam patur kënaqësinë t’i njoh me programin e 4 viteve në vazhdim. Në rajonin 5, lagje për lagje duke ndare vizionin e drejtimit të bashkisë Shkodër. 4 janë kolonat kryesore të tij që e projekton Shkodrën një bashki lider në rajon:

1. Shkodra me Zhvillim të Qëndrueshëm

2. Shkodra Inovative

3. Shkodra Turistike

4. Shkodra me Shërbime Cilësore

Bashkë Fitojmë sepse ne i kemi ndërtuar prioritetet duke dëgjuar zërin e qytetarëve✌

#votoBardhSpahia2

#votobashkëfitojmë1