Mbeshtetja masive e grave dhe vajzave te rajonit nr.5 eshte deshmi e besimit qe ato kane tek programi yne dhe shprehje e qarte e fitores se 14 Majit. Ky ishte mesazhi qe percolli ne takimin e zhvilluar me zonjat dhe vajzat e ketij rajoni kandidati i koalicionit “Bashke Fitojme” Bardh Spahia. Ai ju pergjigj edhe akuzave se bashkia ka qene penguese e investimeve, duke treguar se e kunderta ka ndodhur por qeveria tenton gjunjezimin e ketij qyteti.

Spahia tregoi se investimet do te gjenden me cdo kusht dhe rruga eshte hapur nga bashkepunimet me nderkombetaret. Do te jemi shembull ne shkalle vendi dhe do ju tregojme rrugen edhe atyre qe sot akuzojne.

Vota per Bardh Spahine dhe koalicionin “Bashke Fitojme” eshte e padiskutueshme u shprehen te pranishmet.