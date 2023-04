Në 14 Maj, gratë dhe vajzat si dhe çdo banor i Bashkisë Shkodër do t’ja japë me votë përgjigjen kësaj qeverie që në 10 vite me politikat e saj ka synuar gjunjëzimin e Shkodrës. Kështu u shpreh gjatë takimit me gratë dhe vajzat e rajonit nr 4, kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë” Bardh Spahia.

Programi ynë e projekton Shkodrën e këtij 4 vjeçari me rritje ekonomike, zhvillim turizmi dhe investime tha Spahia.

Fitorja e 14 Majit nis nga Shkodra për tu shtrirë në të gjithë Shqipërinë ishte garancia që i dhanë kandidatit Spahia zonjat e rajonit 4.