Në 14 Maj vota e shkodranëve do të jetë për Bardh Spahinë dhe koalicionin “Bashkë Fitojmë”. Ishte ky mesazhi që qytetarët dhe bizneset e lagjeve Parrucë – Xhabije i dhanë kandidatit Spahia gjatë takimeve me to.

Një nga shqetësimet kryesore që bizneset i shprehen kandidatit Spahia është ulja e fuqisë blerëse pasi rinia më masë po ikin. 14 maji duhet të jetë votë ndëshkimi për qeverinë që po varfëron vendin u shprehen ato.

Investime, shërbime të përmirësuara dhe politika mbështetëse per biznesin është fokusi i programit të kandidatit Bardh Spahia dhe koalicionit “Bashkë Fitojmë”.