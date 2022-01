Viti 2022 premton të jetë një vit plot me ngjarje astronomike që nuk duhen humbur. Hëna dhe Dielli do të japin shfaqjen, duke luajtur fshehurazi dhe duke na ofruar katër eklipse spektakolare. Do të ketë gjithashtu “shira” të bollshëm meteorësh, të gatshëm për të ndriçuar “kasafortën” qiellore dhe madje një paradë të pazakontë planetësh në fillim të verës. Për të na kujtuar datat për të shënuar në kalendar është astrofizikani Gianluca Masi, drejtor shkencor i Projektit Virtual Telescope.

“Viti do të hapet në një mënyrë të shkëlqyeshme me shi meteorësh të Kuadrantideve, i cili do të arrijë kulmin midis 3 dhe 4 janarit pa shqetësimin e Hënës”, shpjegon eksperti.

Më 30 prill do të kemi eklipsin e parë të pjesshëm të Diellit, i dukshëm nga pjesa më jugore e Amerikës së Jugut dhe Paqësorit Juglindor. Me fat do të jenë argjentinasit, të cilët do të mund të vlerësojnë një mbulim të diskut diellor të barabartë me 53%.

“Më 16 maj do të jetë radha e eklipsit total të Hënës”, kujton Masi.

Hëna e parë e kuqe e vitit do të vlerësohet plotësisht nga Amerika dhe pjesërisht nga pjesa perëndimore e Evropës dhe Afrikës. Vera 2022 do të përshëndetet me një paradë planetësh. Midis 20 dhe 27 qershorit do të jetë e mundur të vëzhgohen pesë planetët e dukshëm me sy të lirë Mërkuri, Venera, Marsi, Jupiteri dhe Saturni. Në gusht do të kemi më pas takimin tradicional me tufën e Perseidëve, ‘lotët e San Lorencos’, të cilët do të duhet të përballen me shqetësimin e Hënës. Nata e 15 gushtit do ta shohë Saturnin përballë Diellit, pra në kushtet më të mira të vëzhgueshmërisë, ndërsa planeti tjetër gjigant, Jupiteri, do të ngjitet në skenë duke shkuar në këtë pozicion më 26 shtator.

Vjeshta do të shënohet nga dy eklipset e fundit të vitit. Më 25 tetor do të ketë një eklips të pjesshëm të Diellit, ndërsa më 8 nëntor do të ketë një tjetër eklips total të Hënës. Në dhjetor qielli do të vishet me shiun e shndritshëm të Binjakëve, ndërsa më 8 dhjetor do të ketë Marsin si protagonist të madh: Planeti i Kuq në fakt do të jetë i fshehur nga Hëna e plotë.