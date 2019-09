Ministrja e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, Elisa Spiropali ka postuar sot në facebook, foto të stadiumit nga Arena Kombëtare, ndërsa shkruan se skuadra Kuqezi e ka hak një stadium të këtyre përmasave, ndërsa një mesazh ka edhe për opozitën.

“Këtë nuk e them për patriotizëm virtual, por me ndienjën e fortë të përkatësisë si qytetare e këtij vendi 🇦🇱, që deri dje përhumbte nga shëmtia e një ngrehine që mbrohej me pseudo-patriotizëm nga ata që vetëm me punën e të bukurën s’kanë lidhje.” shkruan Spiropali bashkëngjitur fotos nga pamja re e stadiumit në kryeqytet.