Për shkak të rritjes së pacientëve me COVID-19, spitalet holandeze mund të jenë të detyruara të pezullojnë trajtimin urgjent për raste të tjera, njoftoi sot ministri i Shëndetësisë, Hugo de Jonge. Aktualisht, ministria po shqyrton nëse do të duhet të shpallë një situatë emergjente për spitalet.

Kjo do të thotë se procedura të tilla, si kimioterapia ose transplantet, do të duhet të anulohen për të liruar shtretërit për pacientët me COVID-19. Në shumë spitale, operacionet dhe trajtimet e planifikuara tashmë janë shtyrë.

Katërmbëdhjetë spitale raportuan se iu desh të anulonin operacionet në zemër dhe kancer. Sipas raportimeve të medieve, për shkak të situatës dramatike, bllokimi i pjesshëm, në fuqi që nga mesi i nëntorit, do të zgjatet. Aktualisht, ka më shumë se 2 000 pacientë me COVID-19 në spitale, përfshirë 505 në njësitë e kujdesit intensiv.

Nëse fluksi i pacientëve të rinj nuk lehtësohet, ekspertët parashikojnë se kapaciteti do të arrihet në 10 ditë. Në atë rast, mjekët do të duhet të vendosin se cilët pacientë do të kenë ende një vend në njësitë e kujdesit intensiv.