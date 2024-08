Kryeministri Edi Rama ka zgjedhur të promovojë kryeqendrën e veriut, Shkodrën, mëngjesin e sotëm.

Në një postim në rrjet, Rama shkruan se Shkodra gjithnjë e më tërheqëse në sytë e turistëve vendas e të huaj jo vetëm për atraksionet historike, por tashmë edhe për sportet e aventurës me varka, kanoe, paddle boards, mbi lumin Buna dhe Liqenin që pak e nga pak do të rijetëzohet me mjete lundruese të gjithë llojeve.

Rama ka publikuar një video me pamjet e asaj që ndodh në lumin Buna dhe Liqen.