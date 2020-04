Ambasadorja amerikane në Tiranë, Yuri Kim i ka shprehur mirënjohje Shqipërisë për ndihmën që kjo e fundit i ka dhënë Italisë, duke i dërguar sot një ekip prej 60 mjekës dhe infermierësh.

Përmes një mesazhi në Twitter, ambasadorja ka falënderuar qeverinë shqiptare, ndërsa theksoi se edhe NATO ka dërguar ndihma drejt Italisë, e cila ngelet ndër vendet më të goditura të Europës nga COVID-19.

“Ndërsa Aleatët e NATO-s bashkohen për të luftuar #COVID19, falënderime të veçanta për Shqipërinë për dërgimin e mjekëve në Itali (në 0:38). #WeAreNATO” shkruan ambasadorja Yuri Kim.

As NATO Allies band together to fight #COVID19, special thanks to 🇦🇱 for sending medics to 🇮🇹 (at 0:38). #WeAreNATO @ediramaal @xhacka_olta @ItalyinALB https://t.co/ONGQ1zwxgR

