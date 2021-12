Operatori i Shpërndarjes së energjisë elektrike ka njoftuar se ditën e nesërme në disa zona në Shkodër do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike.

Njoftim i OST Shkodër

Stakim, 15 dhjetor

Me kërkesë të OST e cila do të kryejë remont në NST Koplik 220kV (Bogiq), në datën 15 dhjetor gjatë intervalit kohor 10:00-13:00 do të stakohet energjia në këto zona në Shkodër:

Kiras, Fshatrat Lopcej, Dobrac, Ndermarrja e Pularise “Elvis”, Shtoi i ri, Shtoi i vjeter, Boric,

Bashkia Koplik, Qyteti Koplik, Policia, Bankat, Institucione shtetrore N/prefektura, Shkrel, fshatrat Goraj, Katun Kastrati, Gradiskije, Ktosh Demiraj, Grude fushe, Gruemire cesme, Burgu i Recit, Kaldrun, Sterbeq, Jubice Flake, Boric, Grill, Omaraj, Gruemire,Linaj, Vorfe, Kullaj, Rrash, Hot, Kelmend, Stacioni Trenit, Dogana Hani Hotit, Fshatrat: Vukpalaj, Rrapsh, Tamare, Selce, Vermosh, Vukel.