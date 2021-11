Turqia është shtëpia e siteve të pafundme që tejkalojnë ëndrrat më të çmendura! Plot vende të lashta, bukuri unike dhe destinacione të pashembullta. Turqia ofron përvoja të paharrueshme, shije unike dhe peizazhe magjike.

Stambolli: Metropoli i gjallë i trashëgimisë së qytetërimeve

A jeni gati të takoni qytetin ku takohen kontinentet? Me një këmbë në Azi dhe tjetrën në Evropë, Stambolli, kryeqyteti i lashtë i Bizantit dhe Perandorisë Osmane, di të kombinojë kulturën e tij bashkëkohore me traditat e lashta.

Gadishulli historik i Stambollit ishte qendra sociale dhe politike e perandorive bizantine dhe osmane, dhe kjo zonë është adresa e përsosur për të zbuluar pasuritë historike të qytetit si dhe disa nga detajet e tij mahnitëse arkitekturore. Disa nga pikat referuese që duhen parë janë në distancë në këmbë nga njëra-tjetra.

Hagia Sophia

Ndërtesa e shekullit të 6-të Hagia Sophia njihet lehtësisht me kupolën e madhe dhe kolonat shumëngjyrëshe prej mermeri. Ajo u ndërtua në vendin e akropolit të Bizantit nga perandori Justinian (532-537 pas Krishtit).

Duke dominuar horizontin e Stambollit, kjo ndërtesë e çuditshme është zgjeruar dhe restauruar disa herë gjatë shekujve. Monumenti paraqet mozaikë të shkëlqyer bizantin dhe shembuj të shkëlqyer të kaligrafisë unike osmane.

Hagia Sophia u regjistrua në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s në vitin 1985, nën titullin Zonat Historike të Stambollit. Një nga faltoret e shenjta më të vjetra në botë, godina sot shërben si një xhami për kulturën e përbashkët të njerëzimit.

Xhamia Blu

E porositur nga Sulltan Ahmed I në shekullin e 17-të, Xhamia Sulltanahmet, e njohur si Xhamia Blu falë pllakave të saj të bukura blu İznik dhe stolive të kupolës së vizatuar me dorë, tregon madhështinë e saj me gjashtë minaret e saj. Xhamia nuk ishte vetëm një vend adhurimi, por një kompleks shoqëror si shumë xhami të tjera perandorake osmane dhe përbëhej nga një oborr, shatërvan, pazar, medrese, shkollë të arsimit islam dhe bujtinë.

Hipodromi

Ndërtuar nën sundimin e perandorit bizantin Septimus Severus shek. pas Krishtit. 200, Hipodromi ishte qendra e veprimtarive civile të qytetit antik.

Hipodromi funksiononte kryesisht si qendër sportive, ku garat e karrocave dhe cirqet shërbenin si një devijim për banorët e qytetit. Gjatë periudhës osmane, vendi i arenës u bë një shesh publik.

Në aksin qendror të arenës ndodheshin monumente antike si obelisku egjiptian – i sjellë nga Egjipti në fund të shekullit të IV-të. Një tjetër monument është Kolona Serpentine në formën e tre gjarpërinjve bronzi të ndërthurur – kjo ishte baza e një trofeu që dikur qëndronte në tempullin e Apollonit në Delphi, qendra e famshme e orakullit të antikitetit. Monumenti i mëvonshëm në Hipodrom është Shatërvani Gjerman, një strukturë me kupolë e paraqitur në Perandorinë Osmane nga Kaiser Wilhelm II në 1895.

Muzetë Arkeologjike të Stambollit

I përbërë nga tre seksione kryesore, Muzetë Arkeologjike të Stambollit janë një kompleks me Muzeun Arkeologjik, Muzeun e Orientit të Lashtë, Muzeun e Kioskës me pllaka. Këtu mund të gjeni poemën e parë të dashurisë në botë, traktatin e Kadeshit, shtigjet ceremoniale të Babilonisë, sarkofagun e Aleksandrit të Madh dhe shumë objekte të tjera historike.

Qendra Kulturore Atatürk (AKM)

Qendra Kulturore Ataturk ka qenë gjithmonë një ndërtesë ikonë, por pasi të jetë rindërtuar duke ruajtur dizajnin e saj origjinal, tani do të jetë në gjendje t’u ofrojë vendasve dhe vizitorëve të Stambollit një hapësirë më të madhe për të shijuar artin dhe kulturën me modernizmin e shekullit të 21-të.

Galataport

Galataport istanbul është projektuar me kujdes duke pasur parasysh nevojat e një shumëllojshmërie të gjerë të anijeve turistike dhe profileve të pasagjerëve. Të gjitha operacionet e terminalit, trajtimi i pasagjerëve dhe bagazheve dhe aktivitetet e kontrollit të pasaportave ndodhen në një seksion 29,000 m2 të terminalit nëntokësor, duke e lënë të lirë vijën bregdetare të bukur për t’u eksploruar.

Galataport İstanbul e çon turizmin e kroçerave të Stambollit në lartësi të reja si një qendër e artit, kulturës dhe dizajnit, e ndërthurur me aktivitetet e lundrimit të portit dhe ardhjet e turistëve.

Rruga istiklal

Sheshi Taksim dhe rrethinat përbëjnë pjesën më kozmopolite të Stambollit sot dhe pret një gamë të gjerë adresash blerjesh me marka të shumta të mëdha të përqendruara në dhe rreth rrugës së famshme, 2 kilometra të gjatë, İstiklal.

E njohur historikisht si Grand Rue of Pera, rruga në distriktin Beyoglu është shtëpia e shumë arkadave të famshme neoklasike me një shumëllojshmëri dyqanesh fantastike duke filluar nga veshjet e vjetra deri te qeramika e punuar me dorë. Rruga ofron gjithashtu restorante, pastiçeri dhe bare të shumta.

Festivali i Rrugës Kulturore Beyoglu

Festivali më i ri i artit dhe kulturës në Stamboll, edicioni i parë i festivalit Beyoglu Culture Route do të zhvillohet midis 30 tetorit – 14 nëntor 2021.

Rruga e Kulturës Beyoglu fillon nga Qendra Kulturore Atatürk dhe vazhdon drejt Parkut Gezi, Xhamisë Taksim, Taksim Maksim Ca.