Kjo është 88-vjeçarja që u masakrua me thikë për vdekje nga i biri me probleme mendore në Lezhë

Star Plus ka siguruar foton e Gjylije Danit e moshuara nga Lezha e cila u masakrua me thikë nga djali i saj me probleme të shëndetit mendor Arsen Dani. Krimi makabër ndodhi mesditën e sotme (13 maj) në lagjen ‘Besëlidhja’.