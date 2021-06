Në sallën e konferencave të hotel “Colosseo” në Shkodër është zhvilluar një takim me një përfaqësi të shoqatës së artizanve në Shkodër në kuadër të zbatimit të projektit “Artizanët Za Lart”, që është e mbështetur nga “Media For All”, financuar nga qeveria e Britanisw sw Madhe në bashkëpunim me televizionin Star Plus.

Drejtori i televizionit Star Plus, Ardi Hoti thekson se ky projekt është një mundësi e mirë që i jepet artizanëve të qytetit të Shkodrës që të promovojnë punën e tyre.

Sipas kryetarit të Shoqatës së Artizanëve Zef Gjini, një projekt i tillë ka qënë më se i nevojshëm të realizohej prej kohësh.

Artizanët që do të jenë pjesë e këtij projekti shprehen mjaft entuziast.

Përmes projektit “Artizanët Za Lart” që zbatohet nga Star Plus TV dhe “Media For All” do të bëhet promovimi i punës së artizanëve të qytetit të Shkodrës duke i ofruar ndihmën maksimale që një media mund t’i jap.