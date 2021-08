Amabsadorja e SHBA, Yuri Kim ka komentuar vendimin e qeverisë për të strehuar refugjatë afganë të kërcënuar nga talebanët në vendin e tyre.

Znj.Kim ka shpërndarë deklaratën e Komitetit për marrëdhënie me jashtë të Senatit amerikan ku përmendet dhe besa e shqiptarëve.

Pikërisht znj.Kim thotë se kur besa ka më shumë rëndësi, populli shqiptar tregon gjithmonë nder, guxim e mirësi.

Ajo shprehet krenare që SHBA e quan Shqipërinë mike dhe aleate.

STATUSI NGA AMBASADORJA E SHBA

BESA – kur ka më shumë rëndësi, populli shqiptar tregon gjithmonë nder, guxim dhe mirësi. Ne jemi krenarë t’ju quajmë mikun dhe aleatin tonë.

BESA – when it matters most, the Albanian people always show honor, courage and kindness. We are proud to call you our friend and Ally. 🇺🇸 🇦🇱 https://t.co/OS3sE263mH

