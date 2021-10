Ditën e parë si student e kishte menduar ndryshe, me më shumë emocion, I rrethuar nga më shumë miq dhe me plot ëndrra për këtë fazë të rëndësishme e cila ishte gati të fillonte. Mekeid Selmani, është student I vitit të parë në Universitetin e Shkodrës I cili duket se nuk do te mund të ndjekë studimet në auditor për shkak se nuk është vaksinuar. Pavarësisht kësaj, Mekeidi këtë të hënë është paraqitur në ambjentet e fakultetit të Shkencave Shoqërore.

Mekeidi tregon arsyet pse refuzon të marrë dozat e vaksinës. Nga ana tjetër, ai kërkon që për studentët e pavaksinaur të merren masa për zhvillimin e mësimit online.

Studenti ka një thirrje edhe për Komitetin e Ekspertëve.

E vetmja shpresë për studentet e pavaksinuar mbetet mësimi online, pa qenë nevoja të vaksinohet apo të kryejë testet PCR çdo javë të cilat janë tepër të kushtueshme. Por ne kushtet nese nuk do te kete mesim online studenti i vitit te pare Mekeid Selmani shprehet se do jete i detyruar ta beje vaksinen.