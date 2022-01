Deri më tani, shkencëtarët kanë dokumentuar se virusi që shkakton COVID-19 prek kryesisht mushkëritë, por një studim i ri sugjeron se pasojë e infeksionit mund të jetë dëmtimi i veshkave, i cili në disa pacientë rezulton me pasoja të përhershme.

Dëmtimi i veshkave për shkak të efekteve të koronavirusit ndodh kur virusi SARS-CoVa-2 infekton veshkat, gjë që shkakton dhëmbëza të indeve, siç vërtetohet në një studim të ri nga shkencëtarët nga klinika gjermane RWTH Uniclinik në Aachen dhe ekspertë holandezë nga Universiteti Radboud. Hulumtimet nga shkencëtarët gjermanë dhe holandezë kanë treguar se COVID-19 shkakton dëme të drejtpërdrejta në qelizat brenda veshkave, duke kontribuar në dhëmbëza të indeve ose fibrozë të veshkave. Rezultatet e studimit u publikuan në revistën Cell Stem Cell.

Shkencëtarët pohojnë se një ind i tillë i dëmtuar i veshkave në veshkat e infektuara mund të tregojë dëmtim të mundshëm të organeve në afat të gjatë. Për të studiuar efektin e SARS-CoVa-2 në veshkat, ekspertët gjermanë dhe holandezë përdorën indet e veshkave të 62 pacientëve që ishin në njësinë e kujdesit intensiv për shkak të COVID. U bënë 61 autopsi dhe një biopsi.

Më pas ata krahasuan indet e veshkave të pacientëve me COVID dhe indet e pacientëve të tjerë që ishin në spital për shkak të problemeve të mushkërive që nuk kishin lidhje me COVID-in dhe indet e një grupi njerëzish të shëndetshëm. Ata zbuluan se indet e veshkave të pacientëve me Covid-19 kishin shumë më tepër plagë sesa indet e tjera që ata analizuan. Pasi zbuluan se COVID-19 dëmton veshkat, studiuesit u përpoqën të përcaktojnë se si virusi ka sukses.

Kërkime laboratorike mbi organoidet

Për të hetuar, shkencëtarët kanë rritur mini veshkat në laborator, të quajtur organoidë. Ato zhvillohen nga qelizat burimore dhe përmbajnë shumë qeliza të ndryshme të veshkave, me përjashtim të qelizave imune. Organoidet e veshkave më pas u infektuan me virusin e gjallë SARS-CoV-2 për të përcaktuar efektin e drejtpërdrejtë të virusit në qelizat e veshkave, pavarësisht nga efektet anësore të mundshme të shkaktuara nga qelizat imune ose efektet e tjera sistemike.

Ata zbuluan shenja në organoidet e veshkave dhe sinjale shoqëruese që “kontribuojnë në procesin e krijimit të plagëve”. Gjetjet e tyre tregojnë me vendosmëri se koronavirusi, dhe jo inflamacioni apo ndonjë arsye tjetër sistematike, është përgjegjës për dëmtimin e veshkave të vëzhguara te pacientët me COVID-19, theksuan shkencëtarët. Organoidet nga veshkat e infektuara tregojnë se virusi shkakton drejtpërdrejt dëmtime të qelizave, pavarësisht nga sistemi imunitar, përfunduan ata.

“Me këtë hulumtim, ne zbuluam një pjesë të enigmës që tregon efektet e dëmshme të virusit në trup”, tha një nga shkencëtarët që punoi në studim, Jitske Jansen, në një deklaratë për shtyp. U arrit në përfundimin se plagët që rezultojnë mund të kenë një ndikim afatgjatë në funksionin e veshkave të të mbijetuarve.

Rezultatet e studimit sugjerojnë se gjetjet e fundit të një tjetër studimi të madh të bazuar në të dhënat nga Shtetet e Bashkuara, i cili tregoi funksion të reduktuar të veshkave në më shumë se 90.000 të mbijetuar të COVID-19, mund të jenë për shkak të efekteve të drejtpërdrejta të SARS-CoV2 në veshka. shkakton dhëmbëza.

Katarina Rejmer nga RWTH Uniklinik theksoi se fibroza e veshkave është një pasojë serioze afatgjatë që mund të ndodhë pas çdo dëmtimi të veshkave dhe që lidhet me funksionin e veshkave. “Studimet vijuese afatgjata do të na japin një pasqyrë shtesë mbi patologjitë renale të shkaktuara nga SARS-CoV-2”, tha Reimer.