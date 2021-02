Shkodra është një nga qytetet e mëdha të vendit që në presionin e emigracionit të lartë, pandemisë dhe së fundmi përmbytjeve, po humbet konkurrueshmërinë dhe po thellonë pabarazinë me kryeqytetin, i cili ka nivelin më të lartë të jetesës në vend. Sipas Monitor Qarku i Shkodrës, i cili zotëron burime të shumta natyrore dhe kulturore, ka performancën më negative nga 12 qarqet, në treguesit e papunësisë, klimës së biznesit dhe emigracionit të lartë. Në 10 vitet e fundit, pabarazia ndërmjet qarqeve dhe rajoneve është thelluar. Qytetet turistike mes të cilave edhe Shkodra për shkak të varësisë nga të ardhurat e vizitorëve dhe në përgjithësi dhe prej prapambetjes ekonomike, kanë pësuar goditjen më të fortë nga pandemia. Prefektura e Shkodrës, kryeqendra e Veriut ka ecurinë më negative.

Në tremujorin e tretë 2020, Shkodra shënoi rritjen më të madhe vjetore të papunësisë me 6.6 pikë përqindje dhe gjithashtu ishte e treta në 12 prefekturat për mbylljen e bizneseve më 2020. Përmbytjet e fundit dhe ekspozimi më i lartë ndaj fatkeqësive natyrore e kanë dëmtuar edhe më shumë Shkodrën. Po ashtu pandemia Covid-19 ka përkeqësuar kushtet për biznes, duke rritur varësinë e financimeve nga burimet informale. Fluksi i lartë i emigrimit edhe në Shkodër shpjegohet edhe me pamundësinë e ekonomisë së këtij qarku për të thithur në treg forcën e re të punës. Bizneset që kaluan në status pasiv u rritën me 64% në periudhën maj-dhjetor 2020 në raport me një vit më pare në Shkodër. Fillimi i vitit 2021 ka qenë edhe më i vështirë pasi me qindra hektarë tokë janë përmbytur dhe qindra ekonomi familjare kanë pësuar dëme të mëdha në bujqësi, blegtori etj. Të dhënat e INSTAT tregojnë se nga viti 2009-2018, Shkodra kishte rritjen më të ulët ekonomike pas Kukësit.

Qarku i Shkodrës kishte rritjen më të lartë vjetore të papunësisë në tremujorin e tretë të këtij viti, sipas të dhënave zyrtare që referohen nga Anketa e Forcave të Punës. Ekonomia e Veriut të Shqipërisë është rritur 6 vitet e fundit mesatarisht me 2% në vit. Ky ritëm ishte sa gjysma e rritjes ekonomike të qendrës së vendit, Tiranës dhe Elbasanit sipas të dhënave zyrtare të INSTAT. Veriut të vendit i duhen edhe 15 vite rritje me ritmet aktuale prej 2% për të arritur standardin e të ardhurave të Qendrës së vendit sot. Burimet natyrore të Veriut, të cilat shfrytëzohen edhe sot e kësaj dite nga kompani publike apo investitorë privatë nuk i ndajnë fitimet me komunitetin lokal, siç ndodh me praktikat e vendeve të zhvilluara europiane.