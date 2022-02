Gratë për vite me radhë i janë nënshtruar vërejtjeve seksiste në lidhje me ngasjen e veturave, por hulumtimet e reja kanë vërtetuar se ato janë më të mira në drejtimin e timonit sesa burrat. Përkundër faktit se më shumë gra dështojnë për herë të parë në testin e tyre, pasi të gjejnë veten në rrugë zonjat janë shoferë më të sigurt, sipas hulumtimeve të reja në Britani.

Confused.com zbuloi se kur bëhet fjalë për thyerjen e ligjit në rrugë burrat tejkalojnë gratë pothuajse katër me një me më pak se një përqind e grave të dënuara për ngarje të pakujdesshme në krahasim me dy përqind të burrave. Dhe vetëm një përqind janë kapur duke ngarë të dehur në krahasim me pesë përqind të burrave.

Nga 600,000 vepra penale automobilistike të kryera në Angli dhe Uells vitin e kaluar, 79 përqind e tyre ishin kryer nga burrat. Në fakt kur bëhet fjalë për veprat më të zakonshme, burrat mbizotërojnë në të gjithë bordin që tregon studimi.

Kishte 1.4 milion kërkesa të sigurimit në 2018 dhe janë burrat ata që kanë dy herë më shumë të ngjarë të bëjnë një kërkesë sigurimi sesa gratë. Studimi zbuloi se ata gjithashtu kanë më shumë të ngjarë të jenë “fajtorë” sesa gratë kur bëjnë kërkesë për sigurim pas aksidenteve. Historikisht, gratë gjithashtu paguajnë më pak për sigurimin e makinës së tyre sesa burrat dhe kjo për shkak se ato shihen se janë shoferë statistikisht më të sigurt.