Nënvarianti omicron BA.2, i cili u përhap shpejt në Danimarkë, është më i transmetueshëm se nënvarianti më i zakonshëm BA.1 dhe ka edhe më shumë gjasa të infektohet dhe të vaksinohet, ka treguar një studim i ri danez. Midis dhjetorit dhe janarit, u krye një studim për të analizuar përhapjen e infeksionit të koronavirusit në më shumë se 8.500 familje daneze.

Studimi tregoi se probabiliteti që personat e infektuar me nënvariantin BA.2 të infektojnë të tjerët rreth tyre është 33 për qind më i lartë krahasuar me personat e infektuar me variantin BA.1. Studimi tregoi gjithashtu se nënvarianti “origjinal” BA.1 shkakton më shumë se 98 për qind të infeksioneve omikron, por “i afërmi i tij” BA.2 u bë shpejt lloji dominues në Danimarkë, duke rrëzuar BA.1 nga froni në javën e dytë të janarit.

“Ne konkludojmë se omicron BA.2 është dukshëm më i transmetueshëm se BA.1 dhe në të njëjtën kohë ka faktorë që anashkalojnë sistemin imunitar dhe në këtë mënyrë zvogëlojnë më tej efektin mbrojtës të vaksinimit kundër COVID-it”, thanë shkencëtarët që kryen studimin.

Studimi, i cili ende nuk ka kaluar rishikimin e kolegëve, u krye nga shkencëtarë nga Instituti shtetëror Serum (SSI), kolegë të tyre nga Universiteti i Kopenhagës dhe nga Byroja Daneze e Statistikave dhe Universiteti Teknik Danez.

“Nëse keni qenë të ekspozuar ndaj nënvarianteve BA.2 në familjen tuaj, probabiliteti që të infektoheni me të brenda një jave është 39 për qind. Vaksinat vazhdojnë të luajnë një rol të rëndësishëm. Nëse do të ekspozoheshit ndaj BA.1 në vend të BA.2, probabiliteti për t’u infektuar brenda një jave do të ishte 29 për qind,” tha drejtuesi i studimit dhe autori kryesor Frederik Plesner, duke shtuar se gjetjet tregojnë se BA.2 rreth 33 për qind më shumë ngjitëse se BA.1.

Rastet e nënvariantit të omicron BA.2 janë raportuar gjithashtu në Shtetet e Bashkuara, Britaninë e Madhe, Suedi dhe Norvegji, por në një masë shumë më të vogël se në Danimarkë, ku ato përbëjnë rreth 82 për qind të të gjitha rasteve të raportuara. Studimi tregoi gjithashtu se BA.2 ishte relativisht më i suksesshëm se BA.1 kur bëhej fjalë për infeksionin e personave të vaksinuar me dy doza dhe atyre që morën një dozë shtesë përforcuese.

Kjo është dëshmi se ky nënvariant ka faktorë që anashkalojnë sistemin imunitar edhe më me sukses se të mëparshmit. Shkencëtarët përsërisin se vaksinat vazhdojnë të luajnë një rol shumë të rëndësishëm në mbrojtjen e individëve. Studimi tregoi se edhe në këtë rast ata ishin plotësisht të vaksinuar dhe veçanërisht ata që morën një dozë përforcuese ishin më pak të ndjeshëm ndaj infeksionit dhe transmetimit të virusit në krahasim me ata që nuk ishin vaksinuar. Analiza paraprake e SSI tregoi se nuk ka dallim në rrezikun e shtrimit në spital të personave të infektuar me nënvariantin BA.2 krahasuar me ata të infektuar me BA.1.