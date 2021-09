Studiuesit kanë zbuluar se COVID-19 mund të ndikojë negativisht në organin që prodhon insulinë, duke i vënë disa pacientë më në rrezik për t’u prekur nga diabeti.

Një studim i kryer nga shkencëtarët në Universitetin e Sienës në Itali tregon se virusi sulmon qelizat që prodhojnë insulinën në pankreas, duke dëmtuar një enzimë që ndodhet në sipërfaqe të këtyre qelizave.

Sipas një tjetër studimi, të kryer nga Universiteti “Weill Cornell Medicine” në Nju Jork, COVID-19 sulmon gjithashtu qelizat beta që prodhojnë insulinë dhe i bën ato më pak të afta të prodhojnë këtë hormon që rregullon nivelet e glukozës në organizëm.

Në një zhvillim tjetër, Vatikani njoftoi të martën se duke filluar nga kjo e premte (1 tetor), të gjithë punonjësit duhet të vërtetojnë se janë vaksinuar kundër COVID-19, ose të tregojnë se janë testuar negativisht për virusin.

Punonjësit e Vatikanit të cilët nuk kanë çertifikatën e vaksinimit për COVID-19 të Bashkimit Evropian, ose ndonjë dokument tjetër të ligjshëm, që vërteton vaksinimin, nuk do të lejohen të hyjnë në qytet-shtetin katolik, e nuk do të paguhen gjatë ditëve, që do të mungojnë në punë. Vatikani nuk po lejon asnjë përjashtim nga urdhri i tij.

Në një zhvillim të ndërlidhur, kompania “United Airlines” thotë se 97 për qind e fuqisë punëtore të saj prej 67 mijë punonjësish kanë respektuar urdhrin e kompanisë për të marrë të paktën një dozë të vaksinën kundër COVID-19 deri të hënën.

Kompania ajrore njoftoi të martën se 593 punonjësit që refuzuan të vaksinohen dhe nuk kanë aplikuar për përjashtim nga ky urdhër për arsye shëndetësore apo fetare, po përballen me largimin nga puna. Ata përbëjnë më pak se një për qind të fuqisë punëtore të kompanisë.

Në një letër drejtuar punonjësve të United, Shefi Ekzekutiv Scott Kirby tha se arsyeja për të cilën u kërkohet punonjësve amerikanë të zbatojnë urdhrin “lidhet thjesht dhe vetëm me garantimin e sigurisë së punonjësve tanë”.

Zyrtarët e shtetit të Nju Jorkut thonë se urdhri për vaksinim të detyrueshëm për punonjësit e kujdesit shëndetësor po zbatohet me sukses. Zyra e Guvernatores Kathy Hochul njoftoi të martën se rreth 92 për qind e më shumë se 650,000 punonjësve të spitaleve dhe qendrave të kujdesit për të moshuarit në këtë shtet, kishin marrë të paktën një dozë të vaksinës COVID-19 përpara afatit të fundit të vendosur nga shtetit që është 4 tetori.

Urdhrat për vaksinim të detyrueshëm për punonjësit e kujdesit shëndetësor nuk lejojnë përjashtime për arsye fetare, duke e bërë atë një nga më të rreptët në Shtetet e Bashkuara. Zonja Hochul lëshoi një urdhër ekzekutiv të hënën, që i krijon asaj mundësinë të thërrasë personel mjekësor nga Garda Kombëtare për t’i paraprirë një mungese të mundshme të personelit mjekësor thelbësor në spitale dhe shtëpi pleqsh.

Ndërkohë, një rrjet spitalesh private në Karolinën e Veriut pushoi nga puna rreth 175 punonjës në 15 spitale dhe 800 klinika këtë javë për mosrespektimin e urdhrit për vaksinim të detyrueshëm, që përbën dhe rastin me numrim më të madh të pushimeve nga puna për këtë arsye. 175 punonjësit e “Novant Health” ishin mes 375 punonjësve gjithsej të cilët u pezulluan javën e kaluar për shkak të mosvaksinimit, por atyre iu dha edhe pesë ditë afat shtesë për të marrë të paktën një dozë të vaksinës.

Një zëdhënëse e “Novant Health” tha se më shumë se 99 për qind e afërsisht 35,000 punonjësve të saj e kanë respektuar urdhrin./VOA