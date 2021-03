Vaksina e Pfizer/BioNTech mund të jetë më pak efektive tek njerëzit mbipeshë, sugjerojnë të dhënat e një studimi. Studiuesit italianë kanë zbuluar se punonjësit e kujdesit shëndetësor me mbipesha prodhuan vetëm rreth gjysmën e sasisë së antitrupave në përgjigje të një doze të dytë të goditjes krahasuar me njerëzit e shëndetshëm.

Megjithëse është shumë shpejt për të ditur se çfarë do të thotë kjo për efikasitetin e vaksinës, kjo mund të nënkuptojë se personat me mbipesha kanë nevojë për një dozë shtesë përforcuese për t’u siguruar që ata janë të mbrojtur në mënyrë adekuate ndaj koronavirusit, raporton The Guardian.

Kërkimet e mëparshme kanë treguar që mbipesha – e cila përcaktohet se ka një indeks të masës trupore (BMI) mbi 30 – rrit rrezikun e vdekjes së Covid-19 me gati 50%, si dhe rrit rrezikun e përfundimit në spital me 113% .

Disa nga këto mund të jenë për shkak se njerëzit me mbipesha shpesh kanë probleme të tjera themelore mjekësore, të tilla si sëmundje të zemrës ose diabet tip 2, që rrisin rrezikun e tyre nga koronavirusi, por dhjami i tepërt i trupit gjithashtu mund të shkaktojë ndryshime metabolike, të tilla si rezistenca ndaj insulinës dhe inflamacioni, të cilat e bëjnë më të vështirë për trupin të luftojë infeksionet.

Kjo gjendje konstante e inflamacionit të shkallës së ulët mund të dobësojë gjithashtu përgjigje të caktuara imune, duke përfshirë ato të nisura nga qelizat B dhe T që shkaktojnë një përgjigje mbrojtëse pas vaksinimit. Një hulumtim i veçantë ka treguar se vaksina e gripit është vetëm gjysmë efektive tek njerëzit me mbipesha krahasuar me ata që kanë një peshë të shëndetshme.

Studimi i ri, i cili ende nuk është shqyrtuar nga kolegët, ofron provat e para të drejtpërdrejta që sugjerojnë se një problem i ngjashëm mund të ndodhë me vaksinat Covid-19.

Aldo Venuti, nga Istituti Fisioterapici Ospitalieri në Romë dhe kolegët e tij vlerësuan përgjigjen e antitrupave pas dy dozave të vaksinës Pfizer/BioNTech në 248 punonjës të kujdesit shëndetësor.

Shtatë ditë pas marrjes së dozës së dytë, 99.5% e tyre kishin zhvilluar një përgjigje të antitrupave dhe kjo përgjigje ishte më e madhe se ajo e regjistruar në njerëzit që ishin shëruar nga Covid-19. Sidoqoftë, përgjigjja ishte e paqartë në njerëzit që ishin me mbipeshë.

“Meqenëse mbipesha është një faktor kryesor rreziku për sëmundshmërinë dhe vdekshmërinë për pacientët me Covid-19, është e detyrueshme të planifikoni një program efikas të vaksinimit në këtë nëngrup”, shkroi Aldo dhe kolegët e tij.

“Megjithëse nevojiten studime të mëtejshme, këto të dhëna mund të kenë implikime të rëndësishme në zhvillimin e strategjive të vaksinimit për Covid-19, veçanërisht tek njerëzit mbipeshë. Nëse të dhënat tona do të konfirmoheshin nga studime më të mëdha, dhënia e njerëzve mbipeshë një dozë shtesë e vaksinës ose një dozë më e lartë mund të ishin opsionet për t’u vlerësuar në këtë popullatë”.

“Ne gjithmonë e dinim që BMI ishte një parashikues i jashtëzakonshëm i përgjigjes së dobët imune ndaj vaksinave, kështu që ky punim është padyshim interesant, megjithëse bazohet në një bazë të dhënash mjaft të vogëla paraprake”, tha Danny Altmann, profesor i imunologjisë në Imperial College në Londër.

“Ai konfirmon që të kesh një popullatë të vaksinuar nuk është sinonim i të pasurit të një popullate imune, veçanërisht në një vend me mbipesha të larta, dhe thekson nevojën jetike për programe monitorimi imune afatgjata”.

Në një studim të veçantë të punonjësve të kujdesit shëndetësor brazilian, Altmann dhe kolegët e tij treguan se ri-infektimi me Sars-CoV-2 ishte gjithashtu më i zakonshëm në mesin e njerëzve me një BMI të lartë dhe se ata kishin tendencë të kishin përgjigje më të ulët të antitrupave ndaj infeksionit origjinal, raporton The Guardian.