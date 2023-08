Studiuesit britanik pretendojnë se injeksionet për humbje peshe mund të ndikojnë në zvogëlimin e rrezikut të përjetshëm për një atak në zemër ose një goditje në tru me rreth një të pestën tek individët obezë që vuajnë nga sëmundje kardiovaskulare, sipas një studimi të kryer nga kompania farmaceutike “Novo Nordisk”. Ky studim pesë-vjeçar kërkoi të vlerësonte efektin e “semaglutide”, i njohur ndryshe si “Wegovy”.

Në kuadër të provës “Select”, kompania angazhoi 17,604 të rritur me moshë mbi 45 vjeç nga 41 vende të ndryshme. Secili pacient kishte një indeks të masës trupore (BMI) prej 27 ose më shumë dhe kishte një histori sëmundjesh kardiovaskulare, pa diabet në historinë e tyre. Rezultatet e këtij studimi treguan se individët që përdornin një dozë javore prej 2.4 mg të “Wegovy”, së bashku me trajtimin standard për parandalimin e sulmeve në zemër dhe goditjeve në tru, patën një zvogëlim prej 20% të rrezikut në krahasim me ata që përdornin një ilaç i njohur si placebo.

Martin Holst Lange, nënkryetar ekzekutiv për zhvillimin në “Novo Nordisk”, theksoi se ky zbulim është i rëndësishëm për individët obezë që ndërrojnë nga rreziku i sëmundjeve kardiovaskulare, pasi deri tani nuk ka ekzistuar një trajtim i aprovuar që jo vetëm menaxhon peshën efikasht, por gjithashtu redukton rrezikun e ngjarjeve të rëndësishme si ataku në zemër, goditja në tru dhe vdekjet kardiovaskulare.