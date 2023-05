Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Ju duhet të jeni optimistë, veçanërisht për disa çështje të pazgjidhura pune. Situatat e ndryshme do të hapen brenda disa javësh. Sektori sentimental është pak më delikat dhe nga e shtuna mund të ketë diskutime brenda çifteve që ende nuk kanë zgjidhur disa probleme.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të premten ata që punojnë vetë ose tashmë kanë një punë të rëndësishme tashmë po punojnë më intensivisht. Dikush tashmë ka pasur konfirmime dhe ata që kanë disa bllokime së shpejti do të mund të zhbllokojnë gjithçka. Gjërat janë gati të ndryshojnë për mirë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Shumë prej jush do të kenë një nxitje të mirë të energjisë. Afërdita do të jetë ende në shenjë për disa orë. Muajt ​​e fundit do të ishte e dobishme të kishit një person kontakti pranë jush. Sa i përket punës, do të ketë diçka për të rishikuar në 48 orët e ardhshme.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Ju duhet të nxirrni armët tuaja më të mira, që janë inteligjenca dhe aftësia për të vepruar. Shumë prej tyre kanë përjetuar një bllokadë për gati një vit. Të tjerët, nga ana tjetër, kanë pasur vazhdimisht vështirësi dhe frikë se mos ia dalin.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të premten në orët e fundit ju është dashur të mbani gjuhën për të mos u zemëruar. Jo të gjithë janë në anën tuaj. Për sa i përket punës, ju është dashur të përballeni me njerëz që nuk ju pëlqenin.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Në këtë muaj maj do të ketë disa lajme. Suksesi nuk ju mungon dhe nga mesi i majit në krah do jetë edhe Jupiteri. Mundohuni të inkurajoni kërkimin e situatave më të mira. Ekziston nevoja për të kryer vetëm projekte të besueshme.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Gjatë orëve në vijim yjet do të jenë në anën tuaj dhe gjithashtu do të mund të gjeni një ekuilibër të mirë. Fillon një fazë rikuperimi dhe situatat që dikur sillnin vështirësi do të hiqen me kalimin e orëve.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të premten, një kohë shumë e rëndësishme për të përfituar nga një intuitë. Hëna është në shenjë të shtunën. Megjithatë Jupiteri do të jetë kundër tij pas disa ditësh dhe për këtë arsye mund të ketë një lloj rikthimi në të kaluarën. Për sa i përket punës, do t’ju duhet të përballeni me disa situata të veçanta.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Hëna në shenjën tuaj ju shtyn të bëni gjëra të mëdha, por gjithashtu rrezikon t’ju nervozojë. Në këto 48 orë mund të ankohesh për çdo gjë. Javët e fundit nuk kanë qenë shumë kur bëhet fjalë për dashurinë, marrëdhëniet dhe miqësinë në përgjithësi.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Së shpejti do të arrini të arrini qëllimet tuaja. Gjatë fundjavës atëherë do të ketë një lehtësi të madhe veprimi. Megjithatë, ata që janë shumë të zënë me punë duhet të përpiqen të mos lënë pas dore ndjenjat e tyre, familjen e tyre.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të premten Hëna disonante mund të shkaktojë një bezdi momentale. A e keni vënë re se nuk ndiheni në formë perfekte ose ka ndonjë sëmundje të vogël. E gjithë kjo ndodh pothuajse gjithmonë në fundjavë. Nëse ka shumë bezdi do të ishte më mirë të konsultoheni me një ekspert, ose të përpiqeni të qëndroni më të qetë.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Javët në vijim do të karakterizohen nga zgjedhje të shkëlqyera, veçanërisht për ata që kanë biznesin e tyre apo për ata që synojnë të hedhin një hap të rëndësishëm. Hëna do të jetë disonante së shpejti, kështu që mund të ketë pak lodhje dhe nervozizëm.