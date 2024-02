Një banese dy katëshe u sulmua me lëndë plasese në Lezhë, por fatmiresisht nuk pati përsona të lënduar. Ngjarja ndodhi rreth orës 23:00 të së shtunës në shtëpinë Aleks Ivanajt në fshatin Ishull-Shëngjin.

Lënda plasese u hodh nga përsona të paidentifikuar në oborrin e shtëpisë. Në momentin e ngjarjes brenda baneses ishte një e moshuar 80-vjeçare nëna e të zotit të shtëpisë, pasi kryefamiljari sëbashku me familjen ndodhet prej votesh në emigrim. Nga shpërthimi pati dëme të vogla materiale, ndërsa policia e cila mbërriti menjëhere në vendin e ngjarjes nisi hetimet në lidhje me rastin. Nga verifikimet paraprake bëhete me dije se brenda shtëpisë është hedhur një kapsollë detonatore e cila ka shpërthyer.

Pjestaret e familjes Ivanaj kanë deklaruar në polici se nuk kanë konflikte, ndërsa blutë vijojnë veprimet hetimore për për sqarimin e plotë të rrethanave, identifikimin dhe kapjen e autorit, i cili mendohet se ka qenë një përson dhe duke përfituar nga erresira ka arritur të veprojë dhe është larguar pa lene gjurme. Policia po analizon kamerat e sigurise për bizneseve dhe banesave në zonë për të parë lëvizjet para dhe pas ngjarjes, çka mund të ndihmojë në identifikimin e autorit.