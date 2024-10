Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha ka publikuar në rrjetet sociale disa pamje nga New York, ku shfaqen disa dhjetëra qytetarë që protestojnë kundër kryeministrit Edi Rama.

Ky i fundit do të zhvillojë një takim me diasporën shqiptare në New York, në vazhdën e takimeve të mëparshme me emigrantët shqiptarë në Greqi e Itali.