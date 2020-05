Një ditë pas protestës pranë drejtorisë rajonale të tatimeve çështja e pagës së luftës për një pjesë të punonjësve të restorant “Piaca Park” në Shkodër është zgjidhur. Nga 28 vetë në total për 7 prej tyre ka ardhur përgjigje pozitive, pra do të jenë përfitues të pagës së luftës shprehet menaxheri i restorantit Brilant Hoxha i cili tregon se ka qenë një gabim i tatimeve që më pas ka marrë një rrugëzgjidhje.

Në pritje për pagën e luftës janë edhe 21 punonjësit e tjerë të Piaca Park me shpresën se edhe ata do ta përfitojnë. Gjithsesi menaxheri Hoxha bën të ditur se ditën e hënë të javës së ardhshme, pra me 18 maj pronari do t’i kalojë këtyre punonjësve gjysmën e pagës së tyre dhe në rast se do të kenë një përgjigje negative nga tatimet atëherë kompania ka vendosur që t’i kalojë edhe gjysmën tjetër të pagës.

Drejtoria Rajonale e Tatimeve ka pranuar që t’i japë pagën e luftës 7 punonjësve të siguruar ndërsa janë në pritje 21 të tjerët që rezultojnë të larguar nga puna.