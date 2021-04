Kandidati për deputet në radhët e Partisë Demokratike për qarkun Shkodër, Zef Hila, përmes një postimi në Facebook shkruan se fryma e fitores së PD-së ndjehet kudo.

Ai u ka bërë thirrje të githë qytetarëve të marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare të 25 prillit dhe të votojnë numrin 9, atë të Partisë Demokratike.

POSTIMI I KANDIDATIT PËR DEPUTET ZEF HILA

Fryma e fitores së Partisë Demokratike dhe e ndryshimit ndjehet kudo, në çdo derë që trokasim, dhe në çdo bashkëbisedim që bëj me banorë, gjatë këtyre ditëve.

Ështe mesazhi motivues i ndryshimit dhe i mbështetjes ndaj Partisë Demokratike dhe kandidatit të saj, që mora në takimin me strukturat e Hajmelit.

Ju ftoj të bëhemi të gjithë bashkë për fitoren e madhe të Partisë Demokratike me #25prill!

Votoni Partinë Demokratike Nr. 9!

#Voto5ZefHila #25Prill #ShqipëriaFiton #LulzimBashaKryeministër