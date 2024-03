Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Hëna është gati të hyjë në shenjën tuaj dhe do të sjellë me vete një lajm të madh në dashuri. Në përgjithësi, ky muaj mars përfundon me shumë planetë në krahun tuaj. Në punë situata astrologjike është interesante. Shumë ndeshje premtuese përpara. Së shpejti mund të ketë disa gjëra të reja që mund t’i kapni shpejt. Disa trena qarkullojnë vetëm një herë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të premten një ditë e përkryer për të biseduar ballë për ballë me një person me të cilin keni një punë të papërfunduar. Nëse është partneri juaj, përpiquni të sqaroheni, por bëjeni me butësi dhe në mënyrë diplomatike. Në punë mund të riktheheni duke bërë gjëra të mëdha. Keni shumë angazhime dhe projekte që janë në kokën tuaj dhe mund të realizohen.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të premten Hëna dhe Jupiteri janë të favorshëm, kështu që ju mund të merrni një kënaqësi të madhe. Në punë do keni një intuitë të madhe dhe do arrini të zgjidhni një problem të kahershëm falë këtij frymëzimi të papritur. Do të duhet të rishikoni një marrëveshje, por do të jetë pozitive për ju.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të premten do të keni një mëngjes shumë premtues, ndaj përfitoni prej tij. Për më tepër, muaji prill do të fillojë me një diell të favorshëm, kështu që ju mund të merrni kënaqësi të madhe. Gjërat nuk po shkojnë shumë mirë në punë, por së shpejti do të mund të filloni sërish dhe të rikuperoni.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të premten do të jetë një ditë e favorshme për ju, veçanërisht pasdite. Përfitoni nga kjo për të bërë njohje të reja dhe të vlefshme. Mund të jetë koha e duhur për të nisur një projekt të ri pune.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të premten në mëngjes i nënshtruar në dashuri. Megjithatë, gjërat u përmirësuan tashmë pasdite. Në punë, yje të shkëlqyer për të çuar përpara projektet tuaja dhe për të shkruar faqe të reja në karrierën tuaj. Nuk është koha për të nisur projekte të shtrenjta me rezultate të pasigurta. Më mirë të mos rrezikoni.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të premten nuk ka kuptim të vazhdosh të mendosh për një të kaluar që nuk të emocionon, ta themi butë, ose më mirë që të ka bërë të pakënaqur. Kthejeni faqen dhe fokusohuni në të ardhmen me një optimizëm më të madh. Nëse jeni ende beqarë, është koha të kapërceni gungën dhe të filloni të shikoni sërish.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të premten mund të ketë debate dhe konflikte në dashuri. Mundohuni të përdorni të gjithë diplomacinë tuaj dhe të mos thoni shumë fjalë, mund të pendoheni. Në punë, kujdes nga komplikimet e mundshme. Në marrëdhëniet me të tjerët nevojitet kujdes dhe durim.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të premten lini pas të kaluarën dhe shikoni të ardhmen më shumë optimizëm. Me pak fjalë, mos u ndalni në të. Mund të ketë një periudhë rënieje dhe stresi në punë. Një moment i lodhur për ata që varen nga pëlqimi i të tjerëve. Mundohuni ta bëni veten sa më të pavarur.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të premten në dashuri do të jeni mjaft të shqetësuar. Hëna, Dielli dhe Mërkuri janë kundër tij, kështu që duhet shumë pak për t’ju bërë të humbni durimin dhe të debatoni me ata që ju rrethojnë. Përdorni pak diplomaci, kafshoni gjuhën. Në punë qëndroni larg provokimeve.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të premten jeni të hapur për takime dhe njohje të reja. Ndiheni të magjepsur dhe plot karizëm, ndaj nëse ka dikë që ju pëlqen, mund ta pushtoni me entuziazëm. Në punë do të dëshironit një ndryshim peizazhi. Mendoni se çfarë të bëni.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të premten është padyshim një ditë e mirë në dashuri. Mund të arrini arritje të mëdha. Nëse ka dikë që ju pëlqen, dilni përpara me entuziazëm. Premtimet e bëra në këtë fazë mund të çojnë në arritje të mëdha. Por kjo nuk mjafton, ju duhet të bëni pjesën tuaj. Nëse diçka nuk është paguar, harrojeni