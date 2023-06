Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Java do të nisë shumë mirë. Sukseset ose grindjet e mundshme individuale nga të cilat duhet të dilni fitimtar. Tani jeni më vital dhe përballoni çdo ndryshim me më shumë optimizëm. Ata që përjetojnë dy lidhje në gusht do të duhet të bëjnë një zgjedhje vendimtare.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të hënën do jeni shumë nervozë sepse dëshironi të sqaroni zonat e errëta të jetës suaj. Shumë prej jush në këtë fazë janë të zemëruar ose në kërkim të zgjidhjeve që nuk vijnë. Gjatë orëve të ardhshme do të keni disa burime të tjera për të bërë një përparim.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Ju duhet të kaloni rrugën tuaj përmes kaq shumë mendimeve pozitive. Dashuria mund të jetë duke shënuar kohë ose sepse tjetri juaj i rëndësishëm është fizikisht i largët ose sepse dikush është kthyer kundër jush.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Do keni një vullnet të madh për të jetuar. Disa prej jush jetojnë në një situatë të veçantë. Por kini kujdes, ekziston mundësia reale që të detyroheni të kapërceni disa pengesa që mund të shkaktojnë lodhje dhe nervozizëm.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të hënën së fundmi shumë gjëra janë vënë në pikëpyetje. Por mos u shqetësoni, dita do të nisë shumë mirë dhe do jetë interesante. I yti është një parajsë që të ngushëllon dhe të bind, veçanërisht në marrëdhëniet shoqërore dhe në marrëdhëniet me të tjerët.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Do jeni shumë të lodhur si fizikisht ashtu edhe mendërisht. Në pjesën e dytë të ditës mund të ketë agjitacion të fortë. Gjatë kësaj kohe përballeni me shpenzime për një ngjarje apo ndryshim që sjell përgjegjësi të reja. Mundohuni të mos e humbni optimizmin.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Diçka më shumë mund të arrijë në orët e ardhshme. Disa do të punojnë me njerëz të ndryshëm, disa referenca ndryshojnë nga zgjedhja ose fati juaj. Kjo ju intrigon, por edhe ju shqetëson. Ju jeni duke kërkuar për një ekuilibër.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të hënën puna do të jetë sërish protagoniste në këto ditë plot tension. Do e gjeni veten në një gjendje shqetësimi të madh edhe nëse në fund disa gjëra do të konfirmohen dhe projektet e tjera nuk do të kenë nevojë të ndryshojnë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Një fazë rritjeje është duke u zhvilluar, dielli po fillon një tranzit të mirë, shumë prej jush mund të kenë konfirmime deri të hënën. Ju keni një cilësi të madhe, nuk i thoni kurrë jo rasteve të shkëlqyera.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Do t’ju duhet të mendoni për çështjet ekonomike. Përpara se të shpenzoni para do të duhet të siguroheni që këto para ekzistojnë vërtet. Do ketë huti, ju jeni bërë protagonistë absolutë të jetës suaj.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të hënën po vjen një javë rikuperimi të madh. Dikush ishte i sëmurë dhe duhej të shërohej nga pikëpamja psiko fizike. Edhe ata që u martuan kohët e fundit mund të duhet të përballen me shumë stres.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Po vijnë disa re që do t’ju bëjnë të ankoheni. Këto ditë mund të jeni bërë nervozë veçanërisht nëse dikush ju ka kërkuar shumë dhe ka abuzuar me durimin tuaj. Për sa i përket punës, pak polemika shumë, por ju do të jeni fitues.