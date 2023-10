Ministri i Jashtëm Igli Hasani, ka folur për samitin e procesit të Berlinit që do të zhvillohet më 16 tetor në Tiranë. Duke folur në konferencën parlamentare mbi “Rolin e Parlamentit në Procesin e Berlinit”, Hasani thotë se nga ky samit do të dalin me rezultate konkrete dhe marrëveshje të reja për vendet e Ballkanit Perëndimor.

“Në aspektin politik të jemi të bashkuar dhe të shohim para, se është e vetmja mënyrë se si ky rajon mund të ecë dhe të integrohet. Duhet të lërë mbrapa narrative politike. Dy vite më parë u krijua një zonë e lirë romaning, që nga 1 tetori patëm uljen e tarifave. Për të sjellë edhe një shembull domethënës, korridoret e gjelbra që ishin jetike gjatë pandemisë për të mbajtur gjallë tregtinë, marrëveshjet që u mundësojnë njerëzve të udhëtojnë më lehtë. Javës tjetër do i bashkohen edhe rezultate e samitit të datës 16 tetor.

Hera e parë që mbahen në rajon, do dalë me rezultate konkrete. Padyshim kanë nevojë për përfshirjen e parlamenteve. Kuvendi i Shqipërisë ka një ekspertizë shumë të mirë. Do japin rezultate konkrete dhe do përmirësojnë arritjet e procesit të Berlinit”, tha Hasani.