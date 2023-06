Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Çdo lloj teprimi duhet shmangur. Keni shumë presion, veçanërisht në punë. Këshilla është të qëndroni të qetë dhe të kthjellët, përndryshe rrezikoni të mos arrini të rezultatet për të cilat jeni angazhuar prej disa kohësh.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Në këtë periudhë duhet të relaksoheni, të jetoni gjërat tuaja pak më të qetë, duke filluar që nga puna. Në përgjithësi ju i kushtoni pjesën më të madhe të vëmendjes suaj kësaj, por ka kaq shumë për të zbuluar dhe parë përreth jush.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Nuk do të jenë të paktë ata që do të kenë mundësi të bëjnë gjëra të reja, të cilat shkojnë përtej rutinës. Shfrytëzojeni mundësinë dhe nuk do të pendoheni. Do të shihni që gjithçka është në rregull.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Në këtë ditë disponimi juaj është i paqëndrueshëm. Fakti që Mërkuri, Venusi dhe Marsi janë në shenjën tuaj dhe më në fund ju rikthejnë dëshirën për t’u përfshirë dhe për t’u përfshirë, por nuk duhet të lejoni që nervozizmi të mbizotërojë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Një ditë e rëndësishme veçanërisht nëse duhet të aplikoni për një punë dhe të përballeni me një konkurrencë. Gjëja më e rëndësishme është të mos shqetësoheni dhe të humbni kthjelltësinë.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Kjo ditë për t’ia kushtuar dashurisë. Mund të jetë mundësia e duhur për të bërë njohje të reja nëse jeni në kërkim të një partneri ose mund të merrni surpriza shumë të mirëpritura. Bëhuni gati për emocione të forta.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Kjo është një ditë për ta shijuar atë. Do të keni talentin për të fituar favorin tuaj dhe sharmi juaj do t’ju hapë të gjitha dyert. Optimizmi juaj në rritje po ju jep më shumë energji. Përshtypjet që do të lini të martën do të hapin dyert për favore nga ata që ju rrethojnë.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të martën do të keni ndjenjën se gjërat po shkojnë shumë shpejt dhe biseda me të tjerët do t’ju lejojë të vazhdoni. Pranimi i gabimeve tuaja do t’ju ndihmojë të shmangni shumë probleme më vonë, pavarësisht shqetësimit që do t’ju shkaktojë me kolegët ose shefin tuaj.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Një nevojë e madhe për të vepruar ju shtyn të merrni vendime të nxituara. Mundohuni të jeni objektiv në zgjedhjet tuaja. Jeni plot ndjenja dashamirës ndaj atyre që ju rrethojnë. Jeta juaj emocionale është më e rëndësishme për ju se çdo gjë tjetër.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Qielli premton një ditë me ngjyrat e lirisë dhe miqësisë. Është gjithashtu një kohë e mirë për të lënë imagjinatën tuaj dhe idetë më të mira të flasin për ju. Do të jeni të gatshëm të rivlerësoni planet tuaja të punës në një dritë shumë më realiste, por mos e bëni shumë shpejt.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të martën do të kënaqeni duke biseduar me miqtë dhe familjen. Humori juaj më bujar do t’ju lejojë t’i shihni gjërat nga një këndvështrim më optimist. Të qenit i ndërgjegjshëm do t’ju japë mjetet për të ecur në mënyrë efektive drejt arritjes së mirëqenies financiare.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Mendimet tuaja drejtohen automatikisht në aspektet më serioze të jetës. Jepini vetes një pushim. Gjithçka që ju nevojitet është të jeni të përgatitur për pasojat e teprimeve tuaja dhe të keni një qasje më të ekuilibruar ndaj prodhimit tuaj të energjisë.