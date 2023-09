Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të martën lajme të mira vijnë në dashuri dhe në punë është koha për të rifituar pak forcë sepse do t’ju duhet të merreni me projekte të reja sfiduese. Do të shihni që së shpejti gjithçka do të jetë mirë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të martën si hëna ashtu edhe Venusi ju mbështesin, kështu që dashuria do të sjellë emocione të forta. Në punë, besoni ideve dhe intuitave tuaja. Instinkti ju ka tradhtuar rrallë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të martën mund të ketë disa mendime shumë në dashuri, por ju duhet t’i largoni ato. Në punë gjithçka shkon mirë, sidomos për ata që kanë një punë krijuese. Mund të arrini gjëra të mëdha në çdo fushë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Në dashuri je i mbrojtur nga yjet që çojnë në një forcimin e marrëdhënies suaj ose takime të reja për beqarët. Në punë ndiheni të nënvlerësuar. Ndoshta dikush po ju kalon pranë ose jo gjithçka po shkon mirë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të martën ky është një qiell i bukur që u jep ndryshime emocioneve tuaja. Në punë është koha për të bërë zgjedhje vendimtare. Ndoshta jeni të lodhur nga e njëjta rutinë e vjetër dhe dëshironi që stimuj të rinj të funksionojnë mirë.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Emocione të mira po vijnë ndaj nëse jeni beqar mos u mbyllni në shtëpi. Hapeni veten për të ardhmen dhe shikoni me entuziazëm se çfarë duhet të bëni. Në punë, bëni zgjedhjet e duhura për ju. Ju do të jeni në gjendje të merrni një kënaqësi të madhe.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të martën në mëngjes sjell pak nervozizëm në dashuri por me pak durim gjithçka do zgjidhet. Në punë rikuperimi do të arrijë brenda një jave. Bëni pak më shumë durim, atëherë do të shihni që gjithçka do të jetë mirë.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të martën tregohuni të kujdesshëm në dashuri sepse kjo është një ditë polemikash. Në punë ka ardhur koha të rishikoni disa zgjedhje të bëra në të shkuarën. Jo çdo gjë po shkon sipas planit.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të martën hëna sjell një dozë të mirë pozitiviteti në dashuri dhe ju duhet t’i shijoni të gjitha. Nga ana tjetër, në punë do ju duhet të filloni nga e para. Do të shihni që gjithçka përshtatet dhe mund të ketë lajme të mëdha në çdo fushë. Çdo gjë është ne rregull.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të martën ka pak stres në këtë ditë ndaj kushtojini vëmendje marrëdhënieve tuaja me të tjerët. Ka ende shumë për të zgjidhur në punë. Ndoshta ka probleme me kolegët dhe eprorët, por në fund gjithçka funksionon. Do të shihni që do të gjeni diçka për dhëmbët tuaj.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të martën kujdes nga vështirësitë e dashurisë por gjithçka është e zgjidhshme. Në punë mund të lindë një problem i papritur. Por duhet pasur shumë kujdes në çdo aspekt.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të martën yjet mbrojnë sferën e dashurisë deri në datën 15 të muajit, pas kësaj date kushtojini vëmendje disa pasigurive. Në punë, tregojuni shefave se çfarë dëshironi të bëni vërtet. Nuk ka kuptim të mbash gjithçka brenda, nëse ka diçka që nuk funksionon, fol sinqerisht.