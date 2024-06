Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të mërkurën dita fillon me pak lodhje, ndihesh pak i mërzitshëm dhe mund të përdorësh shtytjen e dikujt. Mundohuni të mos mbylleni në shtëpi, por të jeni me ata që ju duan.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të mërkurën gjithçka po ecën si nga pikëpamja e dashurisë ashtu edhe nga puna pa maja ulje-ngritjesh. Nëse keni ndërmend të ndryshoni diçka në jetën tuaj, veproni, gjithçka varet nga ju.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të mërkurën ju ndiheni të dashuruar si kurrë më parë në këto ditë të fundit. Shijoni këto emocione të bukura pa u menduar shumë. Në punë keni nevojë për më shumë përqendrim. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit. Mos i jep të drejtën askujt që nuk të respekton të të kritikojë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të mërkurën në dashuri gjithçka duket e vështirë kohët e fundit, por duhet të mësoni të përballoni edhe momentet e fatkeqësisë. Në punë merrni vendime bazuar vetëm në atë që dëshironi realisht.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të mërkurën ka shumë mendime, por nuk duhet të humbisni ambicien tuaj si në dashuri ashtu edhe në punë. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit, por bëni kujdes të mos luani me zjarrin. Dikush do të përpiqet të vendosë një fole në rrotat tuaja.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të mërkurën nga pikëpamja e dashurisë duhet të dëgjoni këshillat e disa miqve të mirë. Në punë, është mirë të mos e tundni shumë varkën. Nuk është koha e duhur për të prezantuar gjëra të reja që kanë shumë ndikim.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të mërkurën nëse nuk jeni të kënaqur me diçka, atëherë hidhni hapin e parë për ta ndryshuar atë. Pritja nuk do të bëjë mirë. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit dhe do të shihni se do të jeni të sigurt nga çdo shqetësim.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të mërkurën në dashuri duhet të mësoni të kuptoni se çfarë dëshironi në të vërtetë dhe të silleni në përputhje me rrethanat. Në punë është një moment mjaft i sheshtë por do të përmirësohet së shpejti.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të mërkurën dita është paksa kërkuese nga pikëpamja emocionale por me ndihmën e njerëzve të besuar do të mund ta përballoni sa më mirë. Pak stres por në fund do të japë fryte të shijshme.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të hëna ju jep të mërkurën një dorë për të menaxhuar më mirë emocionet tuaja. Në punë dëshironi diçka më shumë, por ju takon të bëni përpjekje. Do të përfundoni duke marrë një kënaqësi të madhe, por tani për tani duhet të shtrëngoni dhëmbët dhe të bëni disa sakrifica të tjera.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të mërkurën kjo është një periudhë paksa stresuese, por mos u dorëzoni. Me angazhimin e duhur do të arrini të bëni gjithçka. Jepini vetes prioritete dhe një orar, përndryshe rrezikoni të çmendeni.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të kjo ditë e mërkurë nxirreni durimin tuaj të lindur sepse do t’ju duhet. Ka shumë gjëra të reja për të kuptuar në punë. Disa trena qarkullojnë vetëm një herë, dhe nëse nuk i shfrytëzoni menjëherë, do të përfundoni të pendoheni.