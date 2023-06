Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Në dashuri duhet të ruhet gjakftohtësia pasi ka mjaft tension në ajër. Edhe në punë do keni një dozë të mirë stresi por është më mirë të qëndroni larg diskutimeve dhe polemikave.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të mërkurën në këtë ditë duhet t’i kushtoni më shumë kohë dashurisë sesa punës ku në vend të kësaj do të keni mundësi të zgjidhni disa mosmarrëveshje të vjetra. Është e kotë të mbash diçka të gabuar brenda, më mirë të flasim për të dhe të sqarojmë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Orët e para të ditës do të jenë paksa të lodhshme për dashurinë, por emocionet e bukura për të përjetuar tashmë vijnë pasdite. Në punë ka një moment krize por do arrini ta kapërceni. Do të dini se si të kapërceni momentet e vështira me aftësinë tuaj të zakonshme për të arritur gjëra të mëdha.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Ju mos u ktheni gjithmonë në dashuri në të kaluarën, përpiquni të shikoni përpara. Në punë ka disa probleme por asgjë të pakapërcyeshme. Momentet e vështira janë të gjitha komplekse, por në fund do të arrini t’i kapërceni vështirësitë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të mërkurën në dashuri do të duhet të luftoni për atë që dëshironi, si dhe në punë. Do të duhet përkushtim dhe përkushtimi, por do t’i arrini të gjitha qëllimet tuaja.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Është një ditë reflektimi në dashuri ku mund të kuptoni gjithçka që shkoi keq në një histori të vjetër. Në punë vazhdoni të angazhoheni sepse kënaqësitë do vijnë. Bëni pak më shumë durim dhe në fund gjithçka do të funksionojë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Kjo është një ditë e mirë për ndjenjat, ndaj nuk ka asnjë ankesë. Mund të ketë tensione me eprorët në punë. Mundohuni të qëndroni të qetë dhe mos u mërzitni shumë nëse diçka nuk shkon ashtu siç dëshironi.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të mërkurën ajo që dukej thjesht një miqësi mund të kthehet në diçka më shumë. Në punë, me angazhimin e duhur, mund të arrijnë gjëra të mëdha. Merita dhe talenti gjithmonë shpërblehen herët a vonë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Në dashuri jeni gjithmonë të mbështetur nga një partner që ju do dhe kjo e bën punën tuaj më pak të lodhshme edhe kur nuk është shumë e lehtë për t’u përballuar. Do të arrini gjëra të mëdha. Në përgjithësi, shumë gjëra janë përmirësuar.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Në dashuri përpiquni të angazhoheni më shumë, por vetëm me personin e duhur. Mësoni të dalloni më mirë atë që është e mirë dhe jo e mirë për ju. Në punë fillon të bëhet gjithnjë e më mirë. Ju mund të merrni një kënaqësi të madhe dhe të demonstroni se nga çfarë jeni bërë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të mërkurën tregohuni të kujdesshëm në dashuri sepse rrezikoni të bini në ndonjë grindje të kotë. Mos lejoni që puna të bëhet elementi i vetëm i rëndësishëm në jetën tuaj.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Ju duhet përkushtim në të gjitha aspektet për të përmirësuar statusin e punës dhe të dashurisë. Në punë, bëni veten të numëroni më shumë dhe do të merrni kënaqësi të madhe. Ju do të jeni në gjendje të demonstroni se nga çfarë jeni krijuar, në fund gjithçka funksionon.