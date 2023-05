Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Lajme të mira në frontin e dashurisë falë favorit të planetëve, veçanërisht atyre më të rëndësishëm. Edhe në punë është një moment i favorshëm dhe prisni përgjigje për pyetjet që kanë mbetur të pazgjidhura prej kohësh.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Këtë të mërkurë në dashuri do të ketë një mënyrë për të kapërcyer një moment të vështirë, ndërsa beqarët e shenjës do të duhet ta lënë veten pak më shumë. Në punë, një kohë e shkëlqyer për kontakte.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të mërkurën do këtë emocione të bukura nga pikëpamja sentimentale për të gjithë ata që duan të bien në dashuri. Në punë, kushtojini vëmendje polemikave dhe konflikteve. Dikush do të përpiqet të vendosë një fole në rrotat tuaja, të përveshë mëngët.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të mërkurën disponimi është paksa kërcimtar për shkak të një Venusi mjaft nervoz dhe një hëne të kundërt. Në punë duhet të qëndroni të qetë dhe të mbështeteni te durimi. Kënaqësi të mëdha po vijnë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të mërkurën yjet janë në anën tuaj dhe ju japin emocione, ndaj hapuni dhe lëreni veten. Kjo është një ditë shumë produktive në punë. Vazhdoni kështu sepse Jupiteri ju mbështet. Shkoni direkt në planet tuaja.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Kjo ditë ka disa vendime që duhen marrë në dashuri këto ditë ndaj mendoni me kujdes se çfarë dëshironi. Në punë ka shumë gjëra për të bërë por keni ide të mira. Vendosini vetes prioritete dhe mos u shqetësoni nëse keni shumë angazhime.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Në dashuri duhet të ruani sa më shumë qetësinë sepse mund të ketë zënka. Mund të ketë probleme dhe debate me ata që ju rrethojnë. Atëherë do të përfundoni duke u penduar. Në punë, prisni lajme të mira me ardhjen e qershorit.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Kjo ditë e mërkurë, do këtë mjaft nervozë dhe të enjten gjithçka do të ndryshoi, për të mirë. Vetem duhet shumë kujdes. Në punë, pika e kthesës është afër qoshes.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Në dashuri keni nevojë për një rikuperim të mirë, veçanërisht nëse ka pasur një problem në dy ditët e fundit. Një telefonatë e rëndësishme do të vijë në punë. Bëhu gati, disa trena kalojnë një herë në jetë, mos u dorëzo.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Në dashuri ka një rikuperim të mirë ndaj shijoni këtë ditë me qetësi. Në punë është më mirë të mos nxisni polemikat sepse do të ketë një mënyrë për të zgjidhur gjithçka. Mos u shqetësoni nëse diçka nuk shkon sipas planit, është pjesë e lojës.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të mërkurën do keni një hënë të favorshme dhe nëse jeni beqarë prisni takime interesante. Në punë do arrini t’i jepni vlerë të gjithë potencialit tuaj.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Ka diçka që nuk funksionon në çift, por duhet të flisni për këtë me partnerin tuaj. Në punë, edhe nëse nuk e keni më mbështetjen e Marsit, duhet të përpiqeni të jepni dhe të kërkoni më shumë. Nxirrni në pah anën tuaj iniciative.