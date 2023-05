Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Nëse jeni në një marrëdhënie të komplikuar duhet të jeni dyfish të kujdesshëm. Në punë, përpiquni të mbani larg impulsivitetin, më mirë të qëndroni të qetë. Shmangni gabimet dhe marrjen e vendimeve të nxituara dhe të gabuara.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Kjo e premte, është një ditë ku ndjenjat janë zot, ndaj shfrytëzojeni sa më shumë. Në punë gjithçka shkon mirë, sidomos për ata që kanë biznesin e tyre.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Qielli ju buzëqesh sërish dhe ju jep emocione të reja ndaj përfitoni prej tij. Në punë përpiquni të mbani larg nervozizmin. Jo çdo gjë mund të shkojë sipas planit, duhet të mësoni të përballoni të papriturat.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Do të jeni pak nervozë dhe do të ishte më mirë të mos bëni panik në dashuri. Ju rrezikoni të debatoni me ata që ju rrethojnë. Në punë situata është më e mirë dhe fillon një fazë e mirë rikuperimi. Vetëm në këtë mënyrë do të arrini të merrni përgjigje për problemet që ju kaplojnë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të premten bëhuni gati të përjetoni emocione të forta sepse yjet janë në anën tuaj. Një fazë ndryshimi fillon në punë, por në një mënyrë pozitive. Nga ana tjetër, ndryshimet shpesh janë të mira, veçanërisht për ata që duan të bëjnë karrierë.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Kjo periudhë është e mirë për dashurinë ndaj përfitoni nga ajo ndërsa në punë keni nevojë për më shumë organizim për të shmangur konfuzionin. Ju duhet të mësoni të punoni si ekip, dhe në asnjë rast të mos jepni fatin më të mirë. Jo gjithmonë gjithçka shkon sipas planit, përdorni pak diplomaci.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Në dashuri nuk keni qenë aq me fat kohët e fundit, por së shpejti do të nisë një periudhë e mirë rikuperimi. Në punë jeni paksa në mbrojtje. Ndoshta jeni lodhur nga rutina e zakonshme dhe nuk keni stimujt e duhur për të marrë diçka të veçantë.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të premten hëna së shpejti do të mbërrijë në shenjën tuaj ndaj bëhuni gati të përjetoni emocione të veçanta, por merrni pak më shumë iniciativën. Një lajm i mirë vjen në punë, veçanërisht për profesionistët e lirë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Në dashuri nuk po shkon shumë mirë, por nuk duhet të humbasim shpresat. Vetëm në këtë mënyrë do të mund të takoni shpirtin tuaj binjak, ndoshta dikë që tashmë e njihni dhe që do të bëhet diçka e veçantë. Në punë, megjithatë, gjithçka po shkon mirë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Kjo fundjavë do të jetë shumë interesante për ndjenjat, ndaj vazhdoni me takime të reja. Në punë duket se gjërat po shkojnë më mirë. Mund të mos jeni të kënaqur me atë që bëni dhe keni, por të paktën është diçka e mirë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të premten ka diçka që nuk funksionon në marrëdhënien tuaj, ndaj përpiquni të kuptoni se çfarë dëshironi në të vërtetë. Në punë priten kënaqësi të mëdha.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Kjo ditë është shumë e bukur për ndjenjat ndaj lëreni veten. Në punë fillon të bëhet gjithnjë e më mirë, kjo do të jetë pika e kthesës. Ju mund t’u tregoni të gjithëve se nga çfarë jeni krijuar dhe të arrini gjëra të mëdha, edhe në aspektin e karrierës.