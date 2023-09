Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Një fazë rikuperimi në dashuri po fillon dhe kjo falë një hëne të bukur. Mund të takoni shpirtin tuaj binjak ose të hapeni si kurrë më parë. Në punë do të ishte më mirë të mos fiksoheni shumë pas ideve tuaja. Duhet të jeni të sigurt për punën tuaj.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të premten në dashuri duhet të sqaroni gjërat me partnerin nëse ka diçka që nuk shkon. Në punë, tashmë keni filluar të mendoni për vitin 2024. Vetëm duke planifikuar përpara mund të arrini rezultate të shkëlqyera dhe mund të mposhtni konkurrencën.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Në dashuri është një periudhë kaosi dhe debatesh, bëni kujdes. Në punë është më mirë të jesh diplomatik sesa instinktiv. Mos u zemëroni nëse diçka nuk ju shkon ashtu siç dëshironi. Pak nga pak gjithçka bëhet më mirë. Do të shihni që do arrini t’i zgjidhni problemet që po ju mundojnë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të premten hënën në shenjën tuaj do të mund të përjetoni emocione të forta. Në punë, filloni të shikoni në drejtime të ndryshme. Ndoshta një ndryshim i pamjes do t’ju lejojë të gjeni stimuj të rinj, pasi ju keni munguar prej disa kohësh.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të premten në dashuri duhet të jeni të kujdesshëm sepse mund të zemëroheni për asgjë. Ka pak stres në punë. Ndoshta keni debatuar me miqtë dhe kolegët, por duhet ta rregulloni para se të jetë tepër vonë.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të premten hëna është kundër jush, ndaj bëni kujdes. Në punë duhet të tregoni vendosmëri. Ju nuk mund të qëndroni gjithmonë të fshehur dhe të përmbajtur. Më mirë përvishni mëngët.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të premten nëse keni qenë në krizë në dashuri, filloni të rikuperoheni. Në punë ka shumë përgjegjësi dhe krijojnë pak stres. Nga ana tjetër, nderon dhe ngarkesa, por do të mund ta përballoni këtë ngarkesë të konsiderueshme. E rëndësishme është t’i jepni vetes prioritetet e duhura.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të premten dashuria bëhet sërish paqësore tani që hëna nuk është më përballë. Vetëm kushtojini vëmendje punës që sjell stres. Jepini vetes prioritete dhe përpiquni të kuptoni se nuk mund ta teproni ose të bëni gjithçka në të njëjtën kohë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të premten mund të ketë tensione të ndryshme në dashuri dhe në punë. Përdorni diplomacinë tuaj për të gjetur qetësi dhe paqe. Ju ka munguar qetësia për një kohë të gjatë. Do të shihni që gjithçka funksionon, pasi nuk ka ndodhur për një kohë të gjatë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të premten nëse ka diçka që nuk shkon në dashuri, flisni për këtë me partnerin tuaj. Projektet e reja janë gati të mbërrijnë në punë. Përveshni mëngët dhe do të shihni që gjithçka do të funksionojë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të premten dashuria për ju është tashmë në plan të dytë, sepse ka shumë gjëra për të bërë në punë, por mos e neglizhoni shumë. Vetëm një epsh i shëndetshëm dhe i ndërgjegjshëm e shpëton njeriun. Do të shihni që gjithçka funksionon atëherë kur nuk e prisni.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të premten ka disa shqetësime në dashuri, por asgjë për t’u shqetësuar. Në punë mund t’u bëni një kërkesë shefave që nuk do ta pranojnë. Ndoshta një rritje, por në fund të fundit ju e keni fituar atë dhe keni punuar shumë për të.