Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të premten yjet ju shtyjnë të bëni takime të reja që mund të bëhen diçka e veçantë. Në punë është koha për të parë në vend të aktit. Ndonjëherë duhet të dish të tërhiqesh mënjanë dhe të mos zemërohesh nëse diçka nuk shkon ashtu siç dëshironi

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të premten po afrohet fundjava hëna ndihmon për të zgjidhur disa probleme të vogla dashurie. Në punë tregohuni më të kujdesshëm që të mos bëni shumë gabime.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të premten hëna mos u nxitoni në vendimet tuaja të dashurisë, mendoni me kujdes për atë që dëshironi. Në punë do keni mundësi të bëni një zgjedhje të rëndësishme. Do të jeni në gjendje të merrni kënaqësi të madhe në çdo fushë dhe të tregoni vlerën tuaj.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të premten do të keni mundësinë të rikuperoni tokën e humbur në dashuri dhe në punë mund të ketë dikush që ju kompleton pas shpine por mos i jepni shumë peshë. Ka gjithmonë nga ata që do të përpiqen të vendosin një çelës në punët tuaja.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të premten nëse keni pasur probleme në dashuri, duhet të tregoni gjithë durimin e mundshëm. Në punë mund të keni disa probleme me financat.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të premten hëna është në shenjën tuaj dhe sjell emocione të forta. Në punë mund të ketë sfida për të përballuar, por tregohuni të fortë në aftësitë tuaja. Do të shihni që gjithçka do të jetë mirë së shpejti dhe nuk do të zhgënjeheni. Me pak fjalë, do të jeni në gjendje të merrni një kënaqësi të madhe.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të premten kjo ditë është e bukur për ndjenjat tuaja, e rëndësishme është të mos keni frikë të rijetoni të njëjtat probleme të përjetuara në të kaluarën. Në punë vjen momenti për t’i treguar të gjithëve forcën tuaj.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të premten nëse je i pavendosur mes dy personave do të duhet të marrësh një vendim deri në fund të muajit. Kënaqësia vjen në punë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të premten mund të keni disa dyshime në dashuri dhe në punë, ka ardhur koha të ndryshoni drejtimin e projekteve tuaja. Do të shihni që së shpejti gjithçka do të jetë mirë. Mos u zemëroni nëse diçka nuk ju shkon ashtu siç dëshironi.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të premten çiftet me jetëgjatësi mund të kenë grumbulluar disa shqetësime dhe kjo është dita e duhur për të folur për këtë. Në punë është e rëndësishme të përfundoni projektet. Ju keni shumë dhe do jeni shumë të mirë për t’i dhënë vetes kënaqësi të madhe.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të premten në këtë ditë ju jeni të mbrojtur nga yjet, ndaj shfrytëzojeni për të bërë diçka të këndshme me partnerin tuaj. Mundësi të mëdha vijnë në punë. Mos u zemëroni nëse diçka nuk ju shkon ashtu siç dëshironi.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të premten bëni kujdes sepse kjo ditë është mjaft e acaruar në dashuri dhe në punë do arrini të zgjidhni një problem që e keni mbartur prej kohësh. Vetëm në këtë mënyrë do të arrini të merrni një kënaqësi të madhe.