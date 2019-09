Dje, ne kuader te fushates “Pranvera shqiptare nis nga Kosova”, Levizja Vetevendosje Qendra ne Shqiperi zhvilloi nje takim mes kryetarit te Levizjes Vetevendosje, z Albin Kurti dhe qytetareve te Republikes se Shqiperise. Takimi u mbajt ne Muzeun Kombetar ne Tirane.

Ne panel Albin Kurti ishte i shoqeruar me nje pjese te vullnetareve te cilet do te marrin pjese ne fushaten qe do beje Levizja Vetevendosje per zgjedhjet e parakohshme qe mbahen me date 6 tetor.

Kater nga nente vullnetaret qe ishin ne panel me Albin Kurtin jane nga Shkodra. Nje shifer qe tregon qe te rinjte shkodran kane besuar tek programi i Levizjes Vetevendosje nje parti e cila shikohet si partia qe do te sjelle ndryshim ne politiken shqiptare.

Shkodra njihet per rezistencen qe ka bere historikisht ndaj pushtuesve dhe sistemeve te deshtuara politike, sic eshte ky qe kemi tani, ku politikanet luftojne per pushtet dhe jo per te bere shtet. Shkodra ka nxjerre dhe vazhdon te nxjerr atdhetare qe primare kane vendin e tyre dhe interestat vetjake.

Nisur nga kriza politike aktuale ku qytetaret skane alternative, ku numri i votusve bie me shifra te medha zgjedhje pas zgjedhje, ku qytetaret e dine mire se nga kush qeverisen, shpesh u aryikulua ne media qe ndryshimi do vije nga Shkodra.Sic duket ndryshimi ka nisur dhe tradita vazhdon. Shkodranet e kane nisur ndryshimin.