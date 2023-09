Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të enjten ju jeni duke përjetuar një ulje-ngritje. Momentet e euforisë së madhe i lënë vendin momenteve të stresit dhe tensionit. Ky muaj shtator do të sjellë mundësi të mëdha nga pikëpamja e punës, por edhe momente të mëdha zbrazëtie dhe mërzie.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të enjten nga mesi i muajit do të mbërrijnë lajme të rëndësishme që do të zhbllokojnë disa situata që kanë qenë në pritje prej kohësh. Ka një fazë revolucionare në jetën tuaj në të cilën dëshironi të ndryshoni gjithçka dhe të filloni diçka të re dhe sfiduese.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të enjten Hëna, në aspektin e mirë ndaj Venusit, do t’ju japë një dorë të madhe në këtë ditë shtatori, duke krijuar situata shumë interesante dhe stimuluese. Kjo është gjithashtu një mundësi për të hequr dorë nga emocionet dhe për të përjetuar një aventurë të bukur pa krijuar shumë paranojë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të enjten, gjatë pjesës së dytë të javës do të arrini ato objektiva të punës që nuk keni mundur t’i arrini në pjesën e parë. Sidomos ato projekte që patën një fillim të vështirë por duhet shumë për të arritur sukses.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të enjten në ditët në vijim do të jetë më mirë të veproni me maturi ose diplomaci, duke shmangur dorëzimin ndaj instinkteve të ulëta. Shpesh ju pëlqen të thoni fjalën tuaj edhe kur nuk është e nevojshme. Ky qëndrim mund të fyejë dikë.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të enjten nuk keni më dëshirë të bëni të njëjtat gjëra pa pushim. Për këtë arsye ju po përpiqeni t’i shkarkoni ato detyra të rënda mbi të tjerët që tani janë vetëm një bezdi për ju. Gjatë ditës do të jeni mjaft të lodhur dhe të rraskapitur, prandaj duhet t’i lejoni vetes pak relaksim.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Në dashuri dhe në marrëdhëniet shoqërore jeni mjaft të dashur dhe të sjellshëm me të tjerët, por kur vendosni t’i jepni fund përfundimisht një lidhjeje, është e vështirë t’i ktheheni vendimeve tuaja. Nëse ka tensione me një ish, është më mirë të përpiqeni të sqaroheni menjëherë pa u zvarritur në inat dhe polemika të panevojshme.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të enjten, dashuroni jetën e mirë, plot gjëra të reja dhe të rrethuar me dashuri. Por ju jeni gjithashtu një shenjë e sunduar nga Marsi dhe për këtë arsye e doni betejën dhe grindjen. Në ditët në vijim mund të lindin diskutime dhe keqkuptime në familje apo në punë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të enjten kundërshtimët e Mërkurit dhe Hënës nuk janë të mira, veçanërisht për sa i përket menaxhimit të shtëpisë. Do të ketë shpenzime për t’u përballur ose ngjarje të papritura që mund të përfshijnë një shpenzim të caktuar ekonomik.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të enjten Jupiteri dhe Saturni janë në anën tuaj dhe do t’ju mbrojnë nga polemikat dhe grackat e jetës së përditshme. Ju keni kaq shumë projekte ose kaq shumë marrëveshje që ziejnë në tenxhere dhe nuk mund të humbni kohë në diskutime të kota me njerëz që preferojnë të ngadalësojnë ambiciet tuaja.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të enjten Afërdita në opozitë po krijon shumë dyshime dhe hutime. Beqarët kanë pak dëshirë për t’u angazhuar dhe mbi të gjitha preferojnë të jetojnë marrëdhënie me kohë të pjesshme pa kufizime të veçanta. Për ju, miqësia ka më shumë rëndësi dhe përfaqëson një formë ikjeje dhe lirie.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të enjten Saturni po kalon në shenjën tuaj dhe në mënyrë të pashmangshme do të rikthejë të shkuarën. Disa projekte që kishit vendosur në dosje tani do të përfaqësojnë sërish një burim interesi. Me Diellin dhe Mërkurin në opozitë nuk do jetë e lehtë të merreni vesh me të gjithë.